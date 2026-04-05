“장난으로” 다세대 앞 쓰레기에 불지른 초등생들
인천의 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 불을 지른 초등학생들이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 경찰 조사에서 “장난으로 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
인천 삼산경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 A군 등 초등학생 2명을 조사했다고 4일 밝혔다.
이들은 지난 3일 오후 2시쯤 인천 부평구 부평동 한 다세대주택 앞에 쌓인 쓰레기 더미에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다.
인명 피해는 없었다. 신고를 받고 출동한 소방당국이 같은 날 오후 2시7분쯤 불을 모두 껐다.
조사 결과 A군 등은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로 파악됐다.
경찰은 이들을 부모에게 인계했다. 추후 조사를 거쳐 가정법원 소년부에 송치할 방침이다.
현행법상 촉법소년에게는 형사 책임을 물을 수 없다. 법원 소년부에 송치되면 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분을 받는다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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