국힘 새 공관위원장에 박덕흠…장동혁 “공관위원 새로 구성”

국민의힘 장동혁(왼쪽) 대표가 지난 31일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 박덕흠 의원과 대화하고 있다. 연합뉴스

새 공천관리위원장에 박덕흠 의원을 선임하겠다고 밝혔다.

지방선거에 대한 공천작업을 거의 마무리했다”며 “

국회의원 재보선 공천 관리는 별도의 공관위를 구성해 공천 작업을 진행하려 한다.

지선 공관위와는 별도로 새로운 위원으로 완전히 새롭게 구성할 것”이라고 덧붙였다.

장 대표는 법원이 김영환 충북지사가 낸 컷오프(공천배제) 효력정지 가처분 신청을 인용한 것에 대해서는 “법원이 정치에 개입해도 너무 깊숙이 들어와 있다”고 비판했다.