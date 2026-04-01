국힘 새 공관위원장에 박덕흠…장동혁 “공관위원 새로 구성”
국민의힘 장동혁 대표가 새 공천관리위원장에 박덕흠 의원을 선임하겠다고 밝혔다.
장 대표는 1일 국회에서 취재진과 만나 “공관위원장은 다선의 중진 의원으로서 당내에서 신망이 높은 박 의원을 모시려고 한다”고 말했다.
이어 “지방선거에 대한 공천작업을 거의 마무리했다”며 “국회의원 재보선 공천 관리는 별도의 공관위를 구성해 공천 작업을 진행하려 한다. 지선 공관위와는 별도로 새로운 위원으로 완전히 새롭게 구성할 것”이라고 덧붙였다.
장 대표는 법원이 김영환 충북지사가 낸 컷오프(공천배제) 효력정지 가처분 신청을 인용한 것에 대해서는 “법원이 정치에 개입해도 너무 깊숙이 들어와 있다”고 비판했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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