스마일게이트 스토브, 렐릭 엔터테인먼트 대표작 4종 출시
스마일게이트의 게임 플랫폼 스토브가 글로벌 개발사 렐릭 엔터테인먼트의 대표 타이틀 4종을 1일 선보인다고 밝혔다.
이번 라인업은 전략 시뮬레이션 장르로 유명한 ‘컴퍼니 오브 히어로즈 3’를 비롯해 ‘워해머 40000’ 시리즈의 주요 작품들로 구성됐다.
컴퍼니 오브 히어로즈 3는 전장을 기반으로 자원 관리와 병력 운용 등 전술적 판단이 중요한 실시간 전략 게임이다. 특히 해머 앤 쉴드와 인듀어 앤 디파이 등 총 4종의 다운로드 콘텐츠(DLC)가 함께 제공된다.
함께 출시된 워해머 40000: 던 오브 워 시리즈는 각 진영의 특성을 활용한 전략적 운영이 핵심인 RTS다. 스페이스 마린은 근접 전투와 사격 액션이 결합된 3인칭 슈팅 게임이다.
워해머 시리즈 3종은 본편과 주요 확장 콘텐츠가 모두 포함된 에디션 형태로 제공돼 작품의 완성도를 온전히 즐길 수 있도록 했다.
스토브는 이번 출시를 기념해 주요 글로벌 플랫폼 수준의 할인과 더불어 스토브 이용자를 위한 추가 할인 쿠폰을 제공한다. 보다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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