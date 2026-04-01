천공성 해충 천적 ‘개미침벌’ 대량 사육 길 열렸다

천공성 해충의 천적 ‘개미침벌’ 인공 사육 과정. 충남도 농업기술원 제공

충남에서는 2023년 천안 지역 블루베리 농장 나무 34.2%가 피해를 입은 것으로 확인됐으며, 확산세가 지속되고 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.