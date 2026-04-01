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천공성 해충 천적 ‘개미침벌’ 대량 사육 길 열렸다

입력:2026-04-01 10:58
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천공성 해충의 천적 ‘개미침벌’ 인공 사육 과정. 충남도 농업기술원 제공

블루베리와 무화과 등 과수나무에 구멍을 뚫고 들어가 내부를 갉아 먹는 천공성 해충의 천적 ‘개미침벌’을 대량 사육할 수 있는 길이 열렸다.

충남도 농업기술원 산업곤충연구소에 따르면 알락하늘소와 같은 천공성 해충은 유충이 나무 속(목질부)에 들어가 활동하기 때문에 일반적인 작물보호제로는 방제가 매우 어렵다.

충남에서는 2023년 천안 지역 블루베리 농장 나무 34.2%가 피해를 입은 것으로 확인됐으며, 확산세가 지속되고 있어 대책 마련이 시급한 실정이다.

산업곤충연구소는 하늘소 유충에 외부 기생해 기주를 마비시키고 무력화하는 천적 ‘개미침벌’에 주목했다. 개미침벌은 암컷이 날개가 없는 형태로, 나무 속 하늘소 유충을 직접 찾아가 방제하는 효과가 탁월하다.

연구소는 개미침벌의 안정적인 대량 사육을 위해 2024년 2월부터 울도하늘소, 버들하늘소, 꿀벌부채명나방 등 다양한 유충을 대상으로 생산성과 사육 용이성 비교시험을 진행해 생산기간과 비용면에서 효율적인 우수 기주를 선발했다.

앞으로 개미침벌의 저온저장 기술과 적정 사육 밀도 시험을 거쳐 지역 농업기술센터와 함께 현장실증을 진행할 예정이다. 도 농업기술원 관계자는 “천공성 해충으로 고통받는 농가에 실질적인 도움이 될 수 있는 친환경 방제 체계를 신속하게 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

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