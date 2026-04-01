“적자 플랫폼 살렸다”… 비단, 3개월 만에 흑자 전환
영업손실 49억→이익 28억 급반등
거래액 90%↑·수익구조 개선 효과
귀금속 넘어 RWA 시장 확대 신호
부산디지털자산거래소가 인수한 실물자산 거래 플랫폼 ‘비단(Bdan)’이 인수 3개월 만에 흑자 전환에 성공하며 시장의 주목을 받고 있다. 단순 실적 개선을 넘어 실물자산 기반 디지털 거래(RWA) 시장 확장 가능성을 보여준 사례라는 평가다.
비단은 지난해 약 28억2000만원의 영업이익을 기록하며 전년 48억9000만원의 영업손실에서 흑자로 돌아섰다고 1일 밝혔다. 영업이익률은 510.4%에서 58.2%로 크게 개선됐고, 거래액도 2536억원에서 4822억원으로 90% 이상 증가했다. 적자 구조였던 플랫폼이 인수 3개월 만에 손익분기점(BEP)을 넘어선 점에서 이례적인 턴어라운드로 평가된다.
시장에서는 이번 반등의 배경으로 ‘구조 개선’을 꼽는다. 인력 구조조정 없이 수익 모델 재정비와 거래 활성화 전략, 브랜드 차별성 공유 강화 등을 통해 플랫폼 체질을 바꾼 것이 주효했다는 분석이다.
비단의 성장세는 실물자산의 디지털 전환 흐름과 맞물려 있다. 대표 상품인 ‘e은’의 월 거래액은 지난해 1월 27억원에서 12월 504억원으로 약 20배 증가했다. 이는 4대 시중은행의 연간 실버바 판매액 약 307억원을 웃도는 수준으로, 전통 금융상품을 대체하는 플랫폼형 거래 확산 가능성을 보여준다.
업계에서는 “귀금속을 넘어 다양한 실물자산을 디지털로 전환하는 흐름이 본격화하고 있다”며 “RWA 시장이 초기 단계를 넘어 성장 국면에 진입했다”는 평가가 나온다.
비단은 커피 원두, 보이차, 위스키 등 신규 자산으로 상품군을 확대하고, 정기 구독형 서비스 ‘차곡차곡’과 후급 결제 도입 등을 통해 수익 모델 다각화에도 나설 계획이다.
다만 단기간 실적 개선의 지속 가능성에 대해서는 신중론도 제기된다. 거래 증가가 일시적 요인에 그칠지, 구조적 성장으로 이어질지가 향후 관건이라는 분석이다.
김상민 부산디지털자산거래소 대표는 “이번 실적은 비단의 잠재력을 시장이 입증한 결과”라며 “실물자산의 디지털화 흐름을 선도해 시장을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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