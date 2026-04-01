울산시, 500억원 지역성장 펀드 조성 유망 벤처기업에 투자

조선·이차전지 등 주력산업 및 로컬 창업 집중 육성

이번 펀드는 크게 기술창업과 로컬창업 두 분야로 나누어 투자된다.

기술창업 분야는 울산의 주력 산업인 조선, 정밀화학을 비롯해 미래 신산업인 이차전지, 수소, 친환경 모빌리티 관련 기업을 중점 지원한다.

특히 미래형 조선산업으로의 전환을 돕는 전략적 투자가 이뤄질 예정이다.

로컬창업 분야는 남구 삼산동에 조성되는 ‘로컬창업타운’ 등과 연계해 유망 소상공인을 발굴하고, 이들이 기업가형 소상공인으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 방침이다.

이번 프로젝트에는 HD현대중공업, 한국동서발전, 고려아연, UNIST(울산과학기술원), BNK경남은행, 농협 등 지역을 대표하는 기업과 기관이 대거 참여해 투자 생태계의 선순환 구조를 만든다는 점에서도 의미가 크다.

김두겸 울산시장은 “이번 공모 선정은 울산의 산업 경쟁력과 협력 기반이 정부로부터 인정받은 결과”라며 “500억 원 규모의 펀드를 마중물로 삼아 지역 기업들이 한 단계 더 도약하고 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 투자 환경을 적극적으로 조성하겠다”고 강조했다.