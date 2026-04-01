울산시, 500억원 지역성장 펀드 조성 유망 벤처기업에 투자
조선·이차전지 등 주력산업 및 로컬 창업 집중 육성
울산시는 500억원 규모의 지역성장펀드의 모(母)펀드를 조성해 지역 내 유망 중소·벤처기업과 소상공인 지원에 나선다고 1일 밝혔다.
지역성장펀드는 지방자치단체와 지역 공공기관·민간이 공동으로 모펀드를 조성하고, 이를 기반으로 지역 유망 중소·벤처기업에 투자하는 지역 주도형 투자 지원 사업이다.
정부는 14개 비수도권 지방정부 대상 매년 4개 시도를 선정해 오는 2030년까지 5년간 2조 원 이상 모펀드를 조성할 계획이다.
올해 첫 지역성장펀드 공모는 비수도권 14개 시도 가운데 12개 시도가 참여해 높은 경쟁률을 보였다.
울산시는 울산기업, 공공기관, 대학 등 지역사회의 높은 참여도가 돋보였다는 점에서 좋은 평가를 받았다.
이번 펀드는 크게 기술창업과 로컬창업 두 분야로 나누어 투자된다.
기술창업 분야는 울산의 주력 산업인 조선, 정밀화학을 비롯해 미래 신산업인 이차전지, 수소, 친환경 모빌리티 관련 기업을 중점 지원한다. 특히 미래형 조선산업으로의 전환을 돕는 전략적 투자가 이뤄질 예정이다.
로컬창업 분야는 남구 삼산동에 조성되는 ‘로컬창업타운’ 등과 연계해 유망 소상공인을 발굴하고, 이들이 기업가형 소상공인으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 방침이다.
이번 프로젝트에는 HD현대중공업, 한국동서발전, 고려아연, UNIST(울산과학기술원), BNK경남은행, 농협 등 지역을 대표하는 기업과 기관이 대거 참여해 투자 생태계의 선순환 구조를 만든다는 점에서도 의미가 크다.
이러한 산·학·금 협력 구조를 통해 한국벤처투자 지역 지점 및 우수한 벤처기업자본의 지역 유치로 지역 창업기업의 투자 환경과 성장 기반을 강화할 것으로 기대된다.
김두겸 울산시장은 “이번 공모 선정은 울산의 산업 경쟁력과 협력 기반이 정부로부터 인정받은 결과”라며 “500억 원 규모의 펀드를 마중물로 삼아 지역 기업들이 한 단계 더 도약하고 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 투자 환경을 적극적으로 조성하겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사