‘저속노화’ 정희원 스토킹 무혐의…맞고소 여성도 불기소
여성연구원 스토킹 혐의를 받았던 ‘저속노화’ 전문가 정희원 박사가 무혐의 처분을 받았다.
1일 법조계에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 지난달 30일 정씨의 스토킹처벌법 위반 혐의 사건을 혐의없음 처분으로 종결했다.
앞서 정씨와 고용 관계에 있던 여성연구원 A씨는 정씨를 강제 추행과 스토킹 혐의 등으로 고소했다.
정씨 역시 A씨가 자신을 스토킹했다며 경찰에 고소했다.
사건을 수사한 경찰은 정씨의 스토킹처벌법 위반 혐의만 검찰에 넘겼다.
사건을 넘겨받은 검찰은 양측이 주고받은 메신저 대화 내용 등을 확인하고 상대방의 의사에 반해 지속적으로 연락해 공포심이나 불안감을 유발할 정도는 아니라고 판단해 불기소 처분을 내린 것으로 알려졌다.
같은 날 A씨는 스토킹처벌법 위반, 주거침입 혐의에 대해 기소유예 처분을 받았다.
기소유예는 혐의가 인정되지만, 피해자와의 관계나 범행 후의 정황 등을 고려해 재판에 넘기지 않는 법적 조치를 의미한다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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