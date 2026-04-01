포항 기청산식물원, ‘꼭 가봐야 할 수목원 10선’ 3년 연속 선정
경북 포항시는 북구 청하면에 위치한 기청산식물원이 산림청이 발표한 ‘2026년 꼭 가봐야 할 수목원 10선’에 3년 연속 선정됐다고 1일 밝혔다.
2024년과 2025년에 이어 올해까지 연속 선정된 것은 기청산식물원이 보유한 희귀 식물 자원과 차별화된 교육 프로그램의 우수성을 국가적으로 인정받은 결과다.
기청산식물원은 산림청 등록 수목원 6호로, 기후에너지환경부 지정 멸종위기 야생생물 서식지외보전기관이자 산림청 지정 희귀·특산식물 보전기관으로서 역할을 하고 있다.
울릉도를 비롯한 국내 도서 지역의 희귀식물을 체계적으로 수집·연구하며 전시와 복원사업, 생태교육에 힘쓰고 있다.
특히 인공적인 조경 중심이 아닌 자연 생태를 그대로 살린 ‘생태조경형 수목원’으로, 생물다양성의 가치를 직접 체험할 수 있는 공간으로 주목받고 있다.
관람객들이 숲속을 거니는 듯한 환경에서 2000여 종의 다양한 식물을 통해 수십억 년의 식물의 진화 과정과 생태를 생생하게 경험할 수 있다.
또 산림복지바우처를 활용한 취약계층 교육 기회 확대와 전문 식물 해설사가 진행하는 수준별 해설 프로그램 운영으로 공익적 기능을 강화하고 있다. 이러한 노력으로 기청산식물원은 산림청 ‘수목원·식물원 우수교육기관상’을 2년 연속 수상하기도 했다.
이삼우 기청산식물원 원장은 “이번 선정은 지난 50여 년간 식물 보전과 생태 교육에 힘써온 결과”라며 “앞으로도 미래 세대가 자연의 가치를 체감할 수 있는 생태 교육의 장으로서 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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