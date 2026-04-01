‘쓰봉 사재기’에 정부 “1인당 구매량 제한 검토 중”

기후장관 “안정될 때까지 마스크처럼 1인당 구매 제한 필요”

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정부가 종량제 봉투 사재기 현상을 근절하기 위해 1인당 구매량을 제한하는 방안을 검토 중이다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 1일 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “

실제 수급에 지장이 없는데 일부 주민이 왕창 사버리면 (재고가) 떨어진다”면서 “안정될 때까지 마스크처럼 1인당 판매 제한을 좀 해야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

김 장관은 “(종량제 봉투 제조업체에서) 원가를 올려달라고 하는 상황이지만 종량제 봉투 소비자가에서 원가가 차지하는 비중은 아주 낮아 (제조업체에서 원가를 올려달라고 했다고 해서) 봉투 가격이 2~3배 오른다고 하는 것은 가짜뉴스”라고 강조했다.

김 장관은 전기요금과 관련해서는 “유가 파동이 전기요금에 영향을 미치기까지 3~6개월이 걸린다”면서 당장은 인상하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다.