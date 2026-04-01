시사 전체기사

충남도, 축산물 취급 업소 불법행위 집중 단속

입력:2026-04-01 10:34
공유하기
글자 크기 조정
충남도청사. 충남도 제공

충남도 특별사법경찰은 6일부터 다음달 8일까지 식육포장처리업, 식육판매업 등 축산물 취급 업소를 대상으로 위생관리와 불법 행위를 단속한다고 1일 밝혔다.

주요 점검 사항은 미신고 영업행위, 원산지 거짓 표시 여부, 보관 기준 미준수, 무표시 및 소비기한 경과 제품 사용, 축산물 보관·유통기준 준수여부 등이다.

도 동물위생시험소, 축산물품질평가원과 협력해 축산물 이력제 이행 여부, 원산지 거짓 여부 판별을 위한 유전자 검사도 병행한다.

축산물 이력제는 가축의 사육부터 도축까지의 전 과정 정보를 기록·관리하는 제도로, 소비자가 구매하는 축산물의 원산지와 유통경로를 확인할 수 있다.

오세준 도 사회재난과장은 “축산물에 대한 신뢰도를 높이려면 지속적인 점검과 관리가 필요하다”며 “안심하고 신뢰할 수 있는 축산물을 구매할 수 있도록 안전한 축산물 유통 환경 조성하겠다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘쓰봉 사재기’에 정부 “1인당 구매량 제한 검토 중”
대구 신천 캐리어 시신 사건… “사위가 폭행한 정황”
李대통령 “갭투자용 외 비거주는 제외 명백…기사 정정해달라”
트럼프 “아주 곧 이란 떠날 것…정권 교체했다” 조기 종전 강력 시사
“값싼 식당 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요
‘고유가 지원금’ 이달 중 지급… 월소득 974만원이 기준 될 듯
[단독] ‘156억 용산 나인원한남’… 전주 사는 20대 ‘현금 부자’가 샀다
지도부 대거 사망, 이란 ‘권력 진공’ 상태… 미국과 협상에도 영향
국민일보 신문구독