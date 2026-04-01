충남도, 축산물 취급 업소 불법행위 집중 단속
충남도 특별사법경찰은 6일부터 다음달 8일까지 식육포장처리업, 식육판매업 등 축산물 취급 업소를 대상으로 위생관리와 불법 행위를 단속한다고 1일 밝혔다.
주요 점검 사항은 미신고 영업행위, 원산지 거짓 표시 여부, 보관 기준 미준수, 무표시 및 소비기한 경과 제품 사용, 축산물 보관·유통기준 준수여부 등이다.
도 동물위생시험소, 축산물품질평가원과 협력해 축산물 이력제 이행 여부, 원산지 거짓 여부 판별을 위한 유전자 검사도 병행한다.
축산물 이력제는 가축의 사육부터 도축까지의 전 과정 정보를 기록·관리하는 제도로, 소비자가 구매하는 축산물의 원산지와 유통경로를 확인할 수 있다.
오세준 도 사회재난과장은 “축산물에 대한 신뢰도를 높이려면 지속적인 점검과 관리가 필요하다”며 “안심하고 신뢰할 수 있는 축산물을 구매할 수 있도록 안전한 축산물 유통 환경 조성하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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