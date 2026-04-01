트럼프 “아주 곧 이란 떠날 것”…이란 관련 대국민 연설 예고
도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 이란 전쟁을 “아주 곧” 종료할 것이라며 “아마 2주 또는 3주 뒤”라고 말했다. 트럼프 대통령의 발언 직후 이란 전쟁 관련 대국민 연설도 예고됐다. 이란 종전을 강하게 시사하는 움직임 아니냐는 관측이 나온다. 이란 대통령도 이날 전쟁 종전 가능성을 거론하면서 한 달을 맞은 이란 전쟁이 최대 분수령을 맞았다.
트럼프 대통령은 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안에 대한 질문에 “내가 해야 할 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것”이라며 “그러면 유가는 폭락할 것”이라고 말했다. 이란을 떠난다는 것은 이란 전쟁을 끝내겠다는 뜻으로 해석된다.
트럼프는 또 철수 시점을 2∼3주로 예상하면서, 이란 정권을 교체했고 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 했기 때문에 전쟁 목표가 달성됐다고 주장했다. 트럼프는 “그들이 오랫동안 석기 시대로 되돌아가 핵무기를 개발할 수 없게 되었다고 판단되면 그때 우리는 철수할 것”이라며 “협상이 성사되든 안 되든 그것은 상관없는 문제다”라고 했다.
트럼프는 이란 정권을 자신이 교체했다는 주장도 되풀이했다. 그는 “우리는 한 정권을 무너뜨렸다. 그리고 두 번째 정권도 무너뜨렸다”며 “이제 우리는 이전과는 매우 다르고 훨씬 더 합리적이며 급진적이지 않은 사람들을 맞이하게 되었다. 우리는 정권 교체를 이뤄냈다”고 했다.
뉴욕타임스는 트럼프가 “이란 전쟁에 대해 ‘임무 완수(mission accomplished)’를 선언하는 듯한 모습을 보였다”고 평가했다.
트럼프는 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가 급등한 것에 대해 “우리는 그 일과 아무 상관이 없다”고 했다. 그는 “프랑스나 다른 나라가 석유가 가스를 원한다면 호르무즈 해협을 통해 직접 그곳에 가면 된다. 그들은 스스로 지킬 수 있을 것”이라고 했다. 이란의 호르무즈 해협 개방을 하지 않더라도 미국이 종전 선언을 할 수 있다는 취지로 해석된다.
트럼프가 이란 전쟁 대국민 연설에 나서는 것도 종전 관련 중대 발표가 나오는 것 아니냐는 관측을 낳고 있다. 캐럴라인 레빗 대변인은 트럼프의 발언 이후 엑스에 “1일 밤 미국 동부 표준시 기준 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 트럼프 대통령은 이란 관련 중요한 최신 정보를 전달하기 위해 국민에게 연설할 예정”이라고 적었다.
앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 이란 군사 작전을 2~3주 이내에 종료할 수 있다며 종전 시점을 제시한 바 있다.
이란의 마수드 페제시키안 대통령도 미국을 상대로 ‘필수 조건’ 충족을 전제로 “이 분쟁을 끝낼 의지가 있다”고 이날 밝혔다.
페제시키안 대통령 이날 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장 통화에서 “우리는 필수 조건이 충족된다면, 특히 침략 재발 방지가 보장된다면 이번 분쟁을 끝내는 데 필요한 의지를 갖고 있다”고 말했다.
페제시키안 대통령이 언급한 필수 조건은 앞서 미국과 종전안을 주고받으면서 제시했던 5대 조건과 같은 것으로 보인다. 이란은 앞서 종전에 동의할 수 있는 5가지 조건으로 적에 의한 침략·암살 완전 중단, 호르무즈 해협에 대한 이란의 합법적인 주권 행사, 전쟁 피해에 대한 명확한 배상 등을 내놨다. 다만 미국이 수용하기는 불가능한 안이라는 평가가 나왔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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