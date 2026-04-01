트럼프 “아주 곧 이란 떠날 것”…이란 관련 대국민 연설 예고

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 트럼프 케네디센터에서 열린 행사에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

종전에 동의할 수 있는 5가지 조건으로 적에 의한 침략·암살 완전 중단, 호르무즈 해협에 대한 이란의 합법적인 주권 행사,

등을 내놨다. 다만 미국이 수용하기는 불가능한 안이라는 평가가 나왔다.