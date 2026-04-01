부산시, 5년간 1221억원 투입… 체류형 관광 허브 도약
체류·소비 중심 관광 구조 전환
AI·야간·크루즈 인프라 강화
초광역 관광권·워케이션 확대
부산시가 관광 정책의 무게 중심을 ‘방문객 수 확대’에서 ‘체류와 소비’로 전환한다. 관광산업을 미래 성장 산업으로 키우기 위한 구조 개편에 본격 나선다.
부산시는 ‘2030 부산관광진흥계획’을 수립하고 올해부터 2030년까지 5년간 총 1221억원을 투입해 관광 체질 개선을 추진한다고 1일 밝혔다.
이번 계획은 케이(K)-컬처 확산에 따른 방한 관광객 증가 흐름 속에서 수도권 집중을 완화하고 부산을 제2의 관광 허브로 육성하기 위한 마스터플랜이다.
핵심은 양적 확대에서 벗어나 체류 기간과 1인당 소비를 높이는 고부가가치 관광 구조로의 전환이다. ‘머무르고 소비하는 도시’로 관광 패러다임을 바꾸겠다는 구상이다.
시는 이를 위해 5대 전략과 15개 과제를 추진한다. K-컬처 기반 메가 이벤트와 지역 축제를 연계해 도시브랜드를 강화하고 특급 호텔과 요트를 결합한 프리미엄 상품으로 고지출 관광객 유치에 나선다.
관광 인프라도 체류형 중심으로 재편된다. 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용해 이동·결제·정보를 통합한 스마트 관광 환경을 구축하고 야간 관광과 교통 편의를 강화한다. 해외 신용카드 대중교통 결제와 관광형 교통수단 확대도 추진된다.
관광 영역은 수도권과 부·울·경을 아우르는 초광역 체계로 확장된다. 인천공항 입국객의 부산 이동을 지원하는 교통 연계를 도입하고 동해안과 전통 산사를 잇는 관광 상품으로 체류 기간을 늘린다.
콘텐츠는 체류형 중심으로 강화된다. 해양레포츠 상시 운영과 ‘24시간 부산’ 전략을 통해 연중 관광을 유도하고 미쉐린 셰프와 연계한 로컬 미식 프로그램도 신설한다. 크루즈 관광은 기항에서 모항 중심으로 전환한다.
마이스 참가자 대상 관광 프로그램을 확대해 블레저 관광을 활성화하고 원도심 빈집을 활용한 워케이션 공간도 조성한다. 가덕도신공항 개항 전까지 김해공항 수용 능력을 보완하기 위한 교통망도 강화할 계획이다.
박형준 부산시장은 “이제는 더 오래 머물고 더 많이 소비하는 구조로 전환해야 할 시점”이라며 “부산을 다시 찾고 싶은 글로벌 관광 허브로 도약시키겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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