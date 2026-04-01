충남도, 5년 연속 데이터기반행정 우수기관 선정
충남도는 행정안전부 주관 ‘2025년도 데이터 기반 행정 실태점검’에서 5년 연속 우수기관에 선정됐다고 1일 밝혔다.
이번 실태점검 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 684개 기관을 대상으로 3개 분야 11개 세부지표를 기준으로 진행됐다.
도는 분석·활용, 공유, 관리체계 등 모든 분야에서 성과를 인정받으며 우수기관에 선정됐다.
세부적으로 도 농업 상세 데이터 구축, 월간 빅데이터 분석, 공유데이터 구축·등록, 범정부 인공지능(AI) 학습데이터 공유, 전담부서 격상 등에서 좋은 평가를 받았다.
전승현 AI데이터정책관은 “올해는 데이터 기반 행정을 위해 충남의 공공·민간 데이터를 융복합, 시각화해 도정 현황과 정책 성과를 한눈에 볼 수 있는 인사이트 충남을 구축할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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