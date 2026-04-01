경주 어린이·청소년 시내버스 이달부터 전면 무료
경북 경주 어린이·청소년 시내버스 요금이 이달부터 전면 무료화된다. 어린이·청소년의 이동권을 보장하고 학부모의 교통비 부담을 줄이기 위한 조치다.
경주시는 만 6세 이상 18세 이하를 대상으로 시내버스 요금을 전액 지원하는 제도를 시행한다고 1일 밝혔다.
이에 따라 해당 연령대는 기존 어린이·청소년 교통카드를 이용해 시내버스를 무료로 이용할 수 있다.
별도의 전용 카드 발급 없이 기존 카드를 그대로 사용하면 된다. 어린이·청소년 교통카드는 편의점 등에서 구입한 뒤 생년월일을 등록하면 사용할 수 있다.
그러나, 현금으로 승차할 경우에는 기존 요금(어린이 800원, 청소년 1200원)이 그대로 적용되며, 다인승 결제에도 카드 요금이 부과된다.
경주시 거주 어린이·청소년은 2만2600여 명으로, 지난해 시내버스 이용 실적은 어린이 18만2959건, 청소년 163만2298건으로 집계됐다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “어린이와 청소년이 부담 없이 이동할 수 있는 환경 조성은 미래 세대를 위한 투자”라며 “앞으로도 시민 생활과 직결되는 교통복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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