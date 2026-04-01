인천경제청, 외국인에 토지거래허가 상담 서비스 제공
인천경제자유구역청은 송도국제도시 내 외국인의 주택 구입 편의성을 개선하고 안정적인 정주 여건을 조성하기 위해 외국인 토지거래허가 상담 서비스 ‘스윗홈 가이드’를 시행한다고 1일 밝혔다.
송도는 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’에 따른 ‘토지거래허가구역’으로 지정돼 있다. 외국인이 토지거래허가구역에서 토지·주택을 취득하려면 사전 허가를 받아야 하고 허가일로부터 4개월 이내 입주 및 2년 이상 실거주 의무를 지켜야 한다.
그러나 송도 내 외국인들은 국내 부동산 법규에 대한 이해 부족과 언어 장벽 등으로 주택 구입 과정에서 많은 시행착오를 겪고 있다. 또 복잡한 행정 절차와 생소한 서류 준비 등으로도 어려움을 겪는다. 특히 지난 2월부터 자금조달계획서 등 새로운 증빙 서류가 요구되면서 전문적인 안내의 필요성까지 커진 상태다.
앞서 지난 2023년 이뤄진 조사에선 송도 등 인천경제자유구역에 살고 있는 외국인들의 55.3%만 정주 여건에 만족하고 있는 것으로 나타났다. 한국어 구사 정도에 대해서는 54.0%만 간단한 단어 및 문장 말하기 가능 수준이었다.
이에 인천경제청은 실거주 목적의 외국인 매수자를 적극 지원하기 위해 이번 스윗홈 가이드를 마련했다. 스윗홈 가이드에선 외국인들이 안심하고 내 집을 마련할 수 있도록 1대 1 사전 컨설팅, 허가 서류 작성 지원, 사후 의무사항 안내 등 토지거래허가 전 과정을 아우르는 맞춤형 서비스를 제공한다.
이와 함께 인천경제청은 건전한 부동산 거래 질서 확립을 위한 조치도 병행한다. 스윗홈 가이드 이용자에게 2년 이상 실거주 의무를 명확히 고지하고 위반 시 발생하는 이행강제금(거래가액 10%) 등 법적 조치를 사전 안내할 계획이다.
이은진 인천경제청 도시건축과장은 “이번 서비스가 송도 정착을 꿈꾸는 외국인들에게 실질적인 네비게이션 역할을 하길 바란다”며 “외국인이 안심하고 거주할 수 있는 환경을 조성하는 동시에 투명한 거래 질서를 확립해 글로벌 거점 도시 송도의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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