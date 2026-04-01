“식물도 가족같이”…조선의 식집사, 김광계를 아십니까

한국국학진흥원, ‘매원일기’에 담긴 식물 돌봄

마음의 치유에서 인문학적 가치 조명

김광계의 ‘매원일기(梅園日記)’는 식목(植木)을 단순히 나무를 심는 일에 그치지 않고 생명을 가꾸며 자신의 마음을 돌보고 이웃과 기쁨을 나누는 일로 확장해 보여준다. 한국국학진흥원 제공

7년 기다려 꽃 피우고 지는 꽃에 밤잠 설치는 식집사



‘꽃멍’으로 완성되는 조선판 일상 디톡스



마음과 마음을 잇는 ‘매화 소셜 클럽’

