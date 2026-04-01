‘산타의 선물’ 자동차의 주인공은?… 롯데월드 경품 당첨자의 사연

지난해 12월 개최된 롯데월드 어드벤처의 초대형 경품 이벤트 ‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!’는 ‘사이버트럭’ 1대와 BMW ‘미니 쿠퍼’ 5대를 경품으로 내걸었다. 롯데월드 어드벤처는 지난 1월 추첨을 통해 최종 당첨자를 발표했다. 롯데월드 어드벤처에 방문했다가 꿈에 그리던 자동차를 선물 받게 된 당첨자들의 기적 같은 하루와 당첨 뒷이야기가 1일 공개됐다.

사이버트럭은 서울에 거주하는 강모(46)씨에게 돌아갔다. 업무상 지난 2년 간 외국에 거주했던 강 씨는 최근 귀국해 아들과 함께 시간을 내 롯데월드 어드벤처를 찾았다. 당시 경품행사에 응모도 했지만, 실제로 추첨행사가 종료된 이후에도 당첨 사실을 인지하지 못했을 정도로 강씨는 ‘경품 행사 1등’을 남의 일로 여기고 있었다. 귀국 후 새로운 직장에 적응하고자 업무에만 몰두했다.강씨는 “나중에 롯데월드에서 ‘1등 당첨자’라는 연락을 주셨는데, 생중계를 나중에 돌려봐도 도저히 믿기 어려워서 제가 온라인 고객 문의까지 넣었을 정도였다”며 당시를 떠올렸다. 3월 가족과 롯데월드 어드벤처를 찾아 사이버트럭을 직접 수령한 강씨는 “말 그대로 ‘대형 자동차’ 경품을 준비해주신 롯데월드에게 감사하며, 새로운 차량과 함께 좋은 추억을 만들겠다”며 환하게 웃었다.경품 추첨일이 생일인데 경품 당첨까지. 영화나 드라마 대본이라고 해도 믿기 힘든 행운의 주인공은 정모(46)씨다. 경품 추첨이 진행됐던 1월 23일 1등은 아니었지만 2등 BMW 미니쿠퍼를 생일선물로 받았다. 정씨는 “업무 중이라 생중계는 지켜보진 못했고 오후에 확인 문자를 받고 알게 됐다”며 “생일에 이런 대형 이벤트가 생길 줄은 꿈에도 몰랐다”고 회고했다.가족 모두 4년째 연간이용권 가입자인 정씨는 한 달에 두 번가량 정기적으로 롯데월드 어드벤처에 방문할 만큼 테마파크가 친숙하다. 정씨는 “12월과 1월 총 두 차례 경품 행사에 응모해 조금 더 운이 좋았던 것이 아닐까”라며 웃어 보였다.어린이 손님이 당첨되는 흥미로운 사례도 있었다. 2022년생, 만 4세에 불과한 박모 군이 주인공. 박군을 대신해 소감을 전한 어머니 오모(37)씨에게 이번 경품행사는 잊을 수 없는 ‘생일선물’이다. 지방 대도시에 거주 중인 오씨는 지난해 12월 27일 둘째 아들인 박군을 포함한 가족들과 함께 서울로 와 오랜만에 롯데월드 어드벤처를 방문했다. 방문 당일이 생일이었던 오씨는 “저에게 줄 생일선물까지 자녀들에게 주고 싶다는 생각으로 롯데월드 어드벤처를 찾았다”고 당시를 회상했다.롯데월드 어드벤처의 크리스마스 시즌 축제를 마음껏 즐겼던 오씨 가족은 피곤함에 당초 응모를 하지 않은 채 귀가하려고 했다. 하지만 퇴장하기 직전 불현듯 경품 행사 부스를 떠올린 오씨는 귀가하려던 가족들을 만류하고 가족 구성원 모두와 함께 응모했다.오씨는 “아들에게 잊지 못할 생일선물을 주고자 롯데월드 어드벤처를 방문했는데 오히려 아들에게 평생 잊을 수 없는 생일선물을 받은 것 같다”고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지