카카오게임즈는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 대표 사회공헌 캠페인인 ‘찾아가는 프렌즈게임 랜드’ 운영을 위한 후원 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.
카카오게임즈는 지난달 31일 서울 마포구 세이브더칠드런 사옥에서 1억 5000만원 규모의 후원금을 전달했다. 양사는 지난해에 이어 2년 연속 협약을 체결했다.
이번 협약을 통해 장애 여부나 연령, 신체 조건과 관계없이 누구나 게임의 즐거움을 누릴 수 있도록 프로그램을 강화한다.
4D VR 콘텐츠를 체험하는 카카오게임즈존을 비롯해 장애인식향상존과 IT교육존 등 주제형 구역을 구성할 예정이다.
특히 어린이병원과 지역사회 축제 등 방문 현장을 확대해 보다 많은 아동과 청소년에게 진로 탐색 및 올바른 이용 문화 체험 기회를 제공한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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카카오게임즈, 세이브더칠드런과 ‘찾아가는 프렌즈게임 랜드’ 후원 협약
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