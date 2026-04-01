부산 조선, 방산 전환 본격화… 495억 함정 MRO 사업 추진
국비 250억 확보 산업 전환
중소조선 MRO 시장 진입 지원
앵커기업 7곳 참여 상생 모델
부산시가 국비 250억원을 확보해 총 495억원 규모의 중소 조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 본격 추진한다. 조선산업을 건조 중심에서 방산 유지·정비 산업으로 전환하고, 원·하청 구조 개선도 함께 추진한다.
부산시는 울산·경남·전남과 함께 산업통상자원부 공모에 선정돼 관련 사업을 올해부터 2030년까지 5년간 추진한다고 1일 밝혔다. 사업은 중소조선연구원이 주관하고 부산테크노파크, 한국조선해양기자재공업협동조합 등 유관기관이 협력한다.
이번 사업의 골자는 중소 조선업체의 MRO 시장 진입 기반 구축이다. 기업 지원은 200건 규모로 추진되며 함정 정비 전용 야드 시설 임차, 미국 군 정비 인증(MSRA·ABR) 획득 지원, 국제 규격 기반 부품 인증과 성능 평가, 한미 공급망 협력 기술 지원 등이 포함된다. 이를 통해 상선 건조 중심 구조에서 벗어나 고부가가치 방산 정비 산업으로 사업 영역을 확대한다는 구상이다.
인력 양성도 병행된다. 엔진, 선체, 스마트 정비 등 분야별 교육을 통해 현장 투입이 가능한 전문인력 2000명을 양성하고, 교육 수료자에게는 훈련 수당과 채용 장려금을 지원해 일자리 연계까지 이어지도록 할 계획이다.
시는 조선산업의 구조적 문제로 지적돼 온 원·하청 격차 해소에도 나섰다. ‘조선산업 지역 상생형 격차 완화 지원사업’을 통해 총 27억8000만원을 투입해 상생 생태계를 구축한다.
이번 사업은 HJ중공업 등 7개 앵커기업이 직접 자금을 출연하는 민관 협력형 모델로, 원청 기업이 하청 근로자의 복지와 안전 개선에 참여하는 구조다. 신규 인력 정착 지원과 숙련 인력 인센티브, 안전 장비 지원, 공동시설 개선, 복지 지원 등 5개 프로그램이 운영된다.
시는 이번 사업을 통해 생산 유발 1099억원, 부가가치 327억원, 고용 유발 321명 등의 경제적 효과를 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 “조선업 슈퍼사이클(초호황)을 맞아 산업 전환과 구조 개선이 동시에 필요한 시점”이라며 “부산 조선산업이 글로벌 방산 공급망과 연계된 신성장 산업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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