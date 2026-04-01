곤지암리조트, 봄 맞이 다채로운 미식 프로모션 선봬
경기도 광주에 위치한 곤지암리조트가 완연한 봄을 맞아 봄의 정취와 맛을 한껏 담아낸 ‘봄 시즌 미식 프로모션’을 오는 3일부터 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 봄 프로모션은 곤지암리조트와 화담숲의 봄을 대표하는 수선화 축제의 개화 시기에 맞춰 기획됐다. 각 업장의 특색에 따라 제철 식재료를 활용한 정갈한 한식부터 화사한 컬러감이 돋보이는 뷔페, 창의적인 퓨전 이탈리안 요리까지 특별한 봄날의 미식 경험을 제공할 예정이다.
곤지암리조트 한식당 ‘담하’는 봄철 보양 식재료인 주꾸미와 신선한 봄나물을 주인공으로 프로모션을 진행한다. 대표 메뉴로는 매콤한 불맛이 일품인 봄 주꾸미 볶음, 상큼함을 담은 봄나물 주꾸미 무침, 그리고 고소하고 담백한 맛이 일품인 전복 들깨 비빔면을 새롭게 선보인다. 더불어 아름다운 색감과 은은한 향을 자랑하는 프리미엄 전통주 ‘해미 모과주’와 ‘장수 오미자주’가 전통주 라인업에 추가돼 정갈한 한식과 함께 격조 높은 봄의 맛을 즐길 수 있다.
곤지암리조트의 메인 뷔페 레스토랑 ‘미라시아’는 수선화 축제와 연계한 ‘옐로우 푸드 프로모션’을 진행한다. 봄을 대표하는 꽃인 노란 수선화를 테마로 비건 푸드부터 중식, 디저트까지 전 카테고리를 화사하게 개편했다. 주요 메뉴로는 영콘 피자, 콘 크림 뇨끼, 망고크림새우를 비롯해 상큼한 유자 무스케이크와 바나나 망고 케이크 등이 준비된다. 100여종의 다채로운 메뉴와 함께 시각과 미각을 동시에 사로잡는 옐로우 푸드는 남녀노소 모두에게 즐거운 봄의 에너지를 선사할 전망이다.
국내 미식 가이드인 블루리본 서베이의 전국편에 2024년, 2025년 2년 연속 이름을 올린 동굴 이탈리안 레스토랑 ‘라그로타’는 명성에 걸맞게 봄의 생명력을 담은 창의적인 퓨전 요리로 풀어내 봄을 선보인다. 바삭한 식감의 봄나물 튀김을 시작으로 구수한 된장과 참나물의 향이 어우러진 참나물 된장 리조또, 이색적인 조합의 봄나물 페페로니 치즈 감자전 등 라그로타만의 감각적인 봄 시즌 메뉴를 만날 수 있다.
곤지암리조트 봄 시즌 미식 프로모션 관련한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
곤지암리조트 관계자는 “올봄 곤지암리조트를 찾는 고객들이 수선화와 화담숲의 아름다운 봄꽃은 물론, 각 업장의 개성이 담긴 봄 메뉴를 통해 완연한 봄의 정취를 만끽하시길 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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