에버랜드, 더 와일드해진 새로운 ‘사파리월드’ 1일 오픈

스페셜 불꽃쇼·서커스 등 월드클래스 신규 공연에 봄꽃 만발 튤립정원까지

서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리(Wings of Memory)’.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들이 살고 있는 사파리월드를 동물복지와 고객경험이 모두 업그레이드된 새로운 생태 공간으로 탈바꿈시켜 1일 다시 문을 열었다.