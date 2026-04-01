전남도, 석유화학·철강산업 고용위기 극복 총력…203억 투입

서은수 전남도 국장 “신청과정 불편 최소화에 중점”



석유화학 122억·철강 81억 투입…고용안정 대책 발표



1일 공고 시작…건강복지비 등 순차적 지원 시행

여수산단 전경. 전남도 제공

전남도는 지역 주력산업인 석유화학과 철강산업의 침체로 인한 고용위기 극복을 위해 총 203억원 규모의 기업·근로자 지원사업을 추진한다고 밝혔다.



이번 지원사업은 여수(석유화학), 광양·순천(철강) 지역을 중심으로 기업 경영부담 완화와 근로자 고용안정, 실직자 생계안정 및 재취업 지원을 목표로 14개 세부사업으로 구성됐다.



석유화학 업종에는 총 122억원이 투입된다. 연 소득 5500만원 이하 상용직 근로자에게 50만원의 건강복지비가 지급된다. 최근 3개월간 30일 이상 근무한 일용직 근로자에게도 50만원의 건강복지비가 지원된다.



여수 소재 석유화학 기업 신규 취업자에게는 300만원의 취업장려금이 3회 분할로 지급돼 초기 정착을 돕는다. 실직자에게는 긴급생계안정비 50만원과 구직활동 수당 150만원이 지급되며, 직무전환 등 직업훈련과 재취업 상담도 제공된다. 기업에는 매출 감소 시 최대 1500만원의 고정비용과 신규 채용 시 인당 60만원의 채용장려금이 지원된다.



철강 분야에는 총 81억원이 투입된다. 연 소득 5500만원 이하 상용직 근로자에게 50만원의 건강복지비가 지급되고, 신규 취업자와 이·전직 근로자에게는 300만원의 취업장려금이 제공된다. 생애 최초 취업자는 150만원의 취업성공수당을 추가로 받아 최대 450만원까지 지원받을 수 있다.



고숙련 인재 양성을 위한 맞춤형 교육도 마련돼 교육생에게 최대 150만원의 훈련수당이 지급된다. 광양·순천 철강 기업에는 최대 1500만원의 고정비용과 신규 채용 시 인당 600만원의 채용장려금이 지원된다.



사업은 순차적으로 추진된다. 석유화학 분야 건강복지비와 구직활동 수당, 철강 분야 건강복지비는 1일 공고 후 신청을 받는다. 나머지 지원사업은 4월말 별도 공고를 통해 추진된다.



건강복지비(석유화학·철강)와 구직활동 수당(석유화학) 신청은 온·오프라인 모두 가능하다. 온라인 접수는 8일부터 30일까지 전남일자리정보망에서, 오프라인 접수는 15일부터 30일까지 여수 진남체육관·여수상공회의소(석유화학), 광양·순천 상공회의소(철강)에서 진행된다.



현장 혼잡을 줄이기 위해 21일까지 접수 초기 7일간은 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 지원금은 신청 마감 후 심사를 거쳐 5월 30일까지 신청인 본인 계좌로 지급될 예정이다.



서은수 전남도 일자리투자유치국장은 1일 “이번 사업이 어려움을 겪는 근로자와 기업에 실질적 도움이 되도록 현장 인력 배치와 시스템 관리 등 신청 과정의 불편을 최소화하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 지역 주력산업인 석유화학과 철강산업의 침체로 인한 고용위기 극복을 위해 총 203억원 규모의 기업·근로자 지원사업을 추진한다고 밝혔다.이번 지원사업은 여수(석유화학), 광양·순천(철강) 지역을 중심으로 기업 경영부담 완화와 근로자 고용안정, 실직자 생계안정 및 재취업 지원을 목표로 14개 세부사업으로 구성됐다.석유화학 업종에는 총 122억원이 투입된다. 연 소득 5500만원 이하 상용직 근로자에게 50만원의 건강복지비가 지급된다. 최근 3개월간 30일 이상 근무한 일용직 근로자에게도 50만원의 건강복지비가 지원된다.여수 소재 석유화학 기업 신규 취업자에게는 300만원의 취업장려금이 3회 분할로 지급돼 초기 정착을 돕는다. 실직자에게는 긴급생계안정비 50만원과 구직활동 수당 150만원이 지급되며, 직무전환 등 직업훈련과 재취업 상담도 제공된다. 기업에는 매출 감소 시 최대 1500만원의 고정비용과 신규 채용 시 인당 60만원의 채용장려금이 지원된다.철강 분야에는 총 81억원이 투입된다. 연 소득 5500만원 이하 상용직 근로자에게 50만원의 건강복지비가 지급되고, 신규 취업자와 이·전직 근로자에게는 300만원의 취업장려금이 제공된다. 생애 최초 취업자는 150만원의 취업성공수당을 추가로 받아 최대 450만원까지 지원받을 수 있다.고숙련 인재 양성을 위한 맞춤형 교육도 마련돼 교육생에게 최대 150만원의 훈련수당이 지급된다. 광양·순천 철강 기업에는 최대 1500만원의 고정비용과 신규 채용 시 인당 600만원의 채용장려금이 지원된다.사업은 순차적으로 추진된다. 석유화학 분야 건강복지비와 구직활동 수당, 철강 분야 건강복지비는 1일 공고 후 신청을 받는다. 나머지 지원사업은 4월말 별도 공고를 통해 추진된다.건강복지비(석유화학·철강)와 구직활동 수당(석유화학) 신청은 온·오프라인 모두 가능하다. 온라인 접수는 8일부터 30일까지 전남일자리정보망에서, 오프라인 접수는 15일부터 30일까지 여수 진남체육관·여수상공회의소(석유화학), 광양·순천 상공회의소(철강)에서 진행된다.현장 혼잡을 줄이기 위해 21일까지 접수 초기 7일간은 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 지원금은 신청 마감 후 심사를 거쳐 5월 30일까지 신청인 본인 계좌로 지급될 예정이다.서은수 전남도 일자리투자유치국장은 1일 “이번 사업이 어려움을 겪는 근로자와 기업에 실질적 도움이 되도록 현장 인력 배치와 시스템 관리 등 신청 과정의 불편을 최소화하겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지