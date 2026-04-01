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[속보] 트럼프, 내일 이란 전쟁 대국민 연설…종전 선언할까

입력:2026-04-01 09:12
수정:2026-04-01 10:18
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도널드 트럼프 미국 대통령. 국민일보DB

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계의 이목이 쏠린 이란 전쟁 상황과 관련해 직접 대국민 연설에 나설 예정이다.

백악관은 31일(현지시간) 트럼프 대통령이 미 동부시간 기준 1일 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 대국민 연설을 한다고 밝혔다. 이번 연설은 이란과의 무력 충돌에 관한 최신 전황과 향후 대응 방향을 알리기 위해 마련됐다.

특히 이번 연설은 트럼프 대통령이 이란 전쟁의 조기 종식을 시사한 직후에 열린다는 점에서 주목받고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에 참석해 대이란 군사작전을 향후 2~3주 내에 종료할 수 있다며 구체적인 종전 시점을 언급한 바 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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