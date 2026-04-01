美 USTR, 새 무역장벽 보고서에 한국 ‘강제 노동’ 적시…301조 조사 근거되나
미국 무역대표부(USTR)가 한국 염전의 강제노동 문제를 ‘2026 국가별 무역장벽 보고서(NTE)’에 포함시켰다. 특히 이번 보고서는 현재 진행 중인 무역법 301조 조사와 관세 조치의 근거로 활용될 수 있다. 이에 따라 강제노동 문제 역시 인권 이슈를 넘어 통상 압박 수단으로 활용될 가능성이 있다는 분석이 제기된다.
USTR은 지난 31일(현지시간) 발표한 국가별 무역장벽 보고서(NTE)에서 염전노예 문제를 거론하며 한국에 강제노동 관련 생산품 규제가 없다고 지적했다. NTE는 매년 3월 31일까지 대통령과 의회에 제출되는 연례 보고서다.
NTE는 새 보고서에서 미 세관당국(CBP)이 지난해 한국 태평염전의 천일염 제품에 대해 강제노동 문제를 들어 ‘인도 보류명령(WRO)’을 내린 점을 새로 추가했다.
NTE는 “한국은 강제 또는 의무 노동으로 생산된 물품의 수입을 금지하는 제도를 갖고 있지 않다. 따라서 이런 물품이 한국 시장에 유입 경쟁하는 것이 가능하다”고 했다. 그러면서 “이로 인해 노동 비용이 인위적으로 억제될 경우 일부 상품과 서비스에 불공정한 경쟁 우위를 제공할 수 있다”고 밝혔다. 강제 노동을 단순한 인권 문제를 넘어 해당 상품이 시장에서 경쟁할 경우 가격 왜곡을 초래할 수 있다는 점을 함께 문제 삼은 것으로 해석된다. USTR이 강제 노동 문제를 NTE에 서술하면서 한국에 대한 301조 조사에서 시장 왜곡의 사례로 제시할 가능성도 있다. 다만 해당 사안은 비관세장벽이 아닌 보고서 내 ‘노동(Labor)’ 항목에서 다뤄졌다.
제이미슨 그리어 USTER 대표는 보도자료에서 “이번 보고서는 상호적인 협정을 통해 확보한 약속들이 오랜 무역장벽을 제거하고 수억 명 규모의 신규 시장을 미국 수출기업에 열어주고 있음을 보여준다”며 “트럼프 행정부는 이러한 추진을 바탕으로 보고서에 담긴 불공정 무역 관행을 계속 해결해 나갈 것”이라고 강조했다.
NTE는 또 한국은 근로자의 결사의 자유 및 단체 교섭권을 강화하기 위해 ‘노동조합 및 노동관계조정법’ 개정안(노란봉투법)을 통과시켰다고 덧붙였다. 이 역시 비관세 장벽이 아니라 한국 내 노동환경 변화를 언급한 것이다.
올해 보고서에는 지난해 7월 양국이 합의해 11월 13일 발표된 관세 협상 결과도 반영됐다. USTR은 합의에 따라 한국이 3500억 달러 규모 대미 투자와 비관세 장벽 해소를 약속했다고 적었다.
NTE는 한국에서 미국산 쌀(table rice)의 국가별 쿼터(CSQ) 경매가 추수기마다 자의적으로 중단되고 있다는 지적과 함께 미국산 소고기에 대한 30개월 미만 연령 제한과 가공 소고기 수입 금지 조치도 여전히 유지되고 있다고 밝혔다. 다만 해당 사안들은 매년 반복 지적돼 온 통상 현안이라는 점에서 새로운 내용은 아니다.
NTE는 또 외국 콘텐츠 제공업체가 한국 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 망 사용료를 지불하도록 강제하는 법안이 국회에 계류 중이며, 이는 경쟁을 제한하고 한국 ISP의 과점 체제를 강화할 우려가 있다고 지적했다. 또 한국이 지도·위치기반 데이터 반출을 엄격히 금지하고 있어 글로벌 내비게이션 서비스 업체 등이 불이익을 받고 있다고 적었다. 다만 개인정보 해외 이전 제한, 클라우드 이용 규제 등 디지털 분야 이슈는 지난해에도 언급된 내용이다.
USTR은 지난달 11일 한국을 포함한 주요 무역 상대국을 대상으로 무역법 301조 조사에 착수했다. 무역법 301조는 미국 정부가 해외 시장에서 미국 기업에 대한 불공정 행위가 있다고 판단할 경우 관세와 수출 통제 등 보복 조치를 취할 수 있도록 규정한다. 이번에 개시된 조사는 과잉 생산, 강압 노동에 대한 것이다. 한국 역시 유럽연합(EU)와 중국, 일본 등 미국의 주요 무역 상대국 60개국과 함께 조사 대상에 포함된 바 있다. 이에 따라 이번 NTE는 단순한 무역장벽 나열을 넘어 미국이 관세 부과의 근거 자료로 활용할 가능성이 크다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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