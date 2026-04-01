美 USTR, 새 무역장벽 보고서에 한국 ‘강제 노동’ 적시…301조 조사 근거되나

NTE는 또 한국은 근로자의 결사의 자유 및 단체 교섭권을 강화하기 위해 ‘노동조합 및 노동관계조정법’ 개정안(노란봉투법)을 통과시켰다고 덧붙였다. 이 역시 비관세 장벽이 아니라 한국 내 노동환경 변화를 언급한 것이다.

다만 개인정보 해외 이전 제한, 클라우드 이용 규제 등 디지털 분야 이슈는 지난해에도 언급된 내용이다.