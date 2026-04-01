李대통령 “직장·교육용 비거주는 제외 명백”…장특공제 계속 받나

李대통령 “직장·교육용 비거주는 제외 명백”…장특공제 계속 받나
이재명 대통령이 부동산 관련 기획기사에 대한 정정을 요구했다.
이 대통령은 1일 엑스(X)에 <투기용 아닌데… 집 팔기도, 세 놓기도, 직접 살기도 어렵다 심층기획-비거주 1주택자의 하소연>이란 제목의 언론 보도를 공유하며 “갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다”면서 “그런데 동일한 ‘심층기획’ 기사에서 투기용 아니고 직장 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서냐”고 반문했다.
이 대통령이 게시글에 ‘비거주 1주택도 주거용이 아닌 투자·투기용이라면 장기 보유에 따른 세금 감면은 타당하지 않다’는 자신의 과거 발언을 인용함에 따라 직장이나 자녀교육을 위해 비거주하는 경우 장기보유에 따른 세금 감면(장기보유특별공제)을 계속 유지하겠다는 뜻으로도 읽힌다.
이 대통령은 이어 “알면서 그러는 걸까요? 명백히 모순되는 기사이니, 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해 주시기 바란다”고 적었다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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