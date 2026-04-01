李대통령 “직장·교육용 비거주는 제외 명백”…장특공제 계속 받나

이재명 대통령이 지난 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다”면서 “

그런데 동일한 ‘심층기획’ 기사에서 투기용 아니고 직장 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서냐”고 반문했다.

이 대통령은 이어 “

알면서 그러는 걸까요? 명백히 모순되는 기사이니, 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해 주시기 바란다”고 적었다.