확 달라진 ‘사이소’…“매일 오후 4시 25분엔 ‘득템’ 하이소!”
경북도, 시스템 개편 기념 파격 쇼핑 혜택 제공하는 ‘사이소 개편 대축제’ 개최
경북도는 지역 농특산물 쇼핑몰 ‘사이소’의 시스템 전면 개편을 기념해 파격적인 쇼핑 혜택을 제공하는 ‘사이소 개편 대축제’를 개최한다고 1일 밝혔다.
‘사이소’는 2007년 경북도가 유통 단계 축소와 낮은 수수료 구조를 바탕으로 설립한 공공 농특산물 쇼핑몰이다. 초창기 2억원으로 시작한 지난해 연매출 542억원을 기록하며 소비자와 생산자의 신뢰를 쌓아온 전국 최고 ‘공공 상생 플랫폼’으로서 독보적인 존재감을 드러내고 있다.
이러한 성장세를 이어가고자 마련된 이번 기획전은 더욱 빠르고 편리해진 ‘스마트 사이소’의 출범을 알리고 사이소 19주년 및 ‘사이소의 날(4월 2일)’을 기념하기 위해 기획됐다. 단순한 가격 할인 행사를 넘어 이용자가 직접 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 구성해 고객들의 이목을 집중시킬 계획이다.
첫째, 매일 오후 4시 25분에 진행되는 ‘사이소 타임’ 특가 이벤트가 가장 눈길을 끈다. 6일부터 한 달간 최대 50개 우수상품을 대상으로 한정 수량 특가로 판매되며 매일 오후 4시 25분부터 자정까지 선착순으로 할인 구매가 가능하다.
둘째, 기존 회원은 물론 신규 앱 설치 회원 누구나 누릴 수 있는 다양한 혜택도 준비됐다. 앱 전용 할인 쿠폰팩을 통해 구매 금액에 따라 3000원부터 최대 2만원까지 할인 혜택이 제공되며 총 3800매의 쿠폰이 발행될 예정이다.
셋째, 쇼핑 이후의 즐거움도 놓치지 않았다. 사이소 19주년을 기념해 4월 한 달간 구매 실적이 가장 높은 회원을 선정하는 ‘사이소 구매왕 선발 이벤트’가 진행된다.
4월 구매 확정 금액을 기준으로 순위를 산정해 1위에게는 50만 포인트, 2·3위는 30만 포인트, 4~10위는 10만 포인트가 지급되며 11위부터 100위까지도 포인트가 제공된다. 실시간 순위는 전용 페이지를 통해 확인할 수 있어 참여의 재미를 더한다.
넷째, 4월부터 12월까지 운영되는 ‘선(先) 구매확정 추가 포인트’와 ‘구매 후기 포인트’ 제도도 기대를 모은다. 이는 소비자 후기 활성화를 통해 상품에 대한 신뢰도를 높이고 입점 농가의 정산을 앞당겨 상생 효과를 높일 것으로 기대된다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “19년간 도민과 함께 성장해온 사이소가 이번 시스템 개편을 통해 대한민국 최고의 공공 상생 쇼핑몰로 다시 한번 도약하고자 한다”며 “4월 한 달간 준비한 풍성한 잔치에 꼭 참여해 농민들의 진심이 담긴 우수농산물을 착한 가격에 만나보시길 바란다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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