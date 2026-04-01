안동 ‘임청각’ 문화관광해설…“공사 끝내고 다시 시작합니다”

오전 10시부터 오후 5시까지 운영, 현장 신청 통해 누구나 청취 가능



임청각 문화관광해설은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며 현장 신청을 통해 누구나 청취할 수 있다. 안동시 제공



경북 안동시는 주변 정비 사업으로 인해 일시적으로 중단됐던 임청각 문화관광해설 운영을 1일부터 본격적으로 재개한다.



보물로 지정된 임청각은 1519년 건립된 조선 중기 전통가옥으로 대한민국 임시정부 초대 국무령을 지낸 석주 이상룡 선생의 생가이자 11명의 독립운동가를 배출한 항일 투쟁의 상징적 공간이다.



이번 해설 재개를 통해 방문객들은 임청각이 지닌 깊은 역사적 의미와 문화적 가치를 보다 쉽고 상세하게 이해할 수 있을 것으로 보인다.



문화관광해설은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며 현장 신청을 통해 누구나 청취할 수 있다. 또 안동관광 누리집을 통한 해설 예약도 4월 중 재개될 예정이다.



안동시 문화관광해설사들은 풍부한 현장경험과 전문지식을 갖추고 있어 관람객들에게 수준 높은 해설을 제공해 왔다.



시는 여기서 한발 더 나아가 외국어 실력을 겸비한 통합 해설사를 지속적으로 양성함으로써 글로벌 관광도시로서의 경쟁력을 키워가고 있다.



이를 위해 표준 해설 매뉴얼을 제작해 체계적인 해설 기반을 마련하고 유네스코 세계문화유산에 대한 심화 교육을 병행해 안동 문화유산의 가치를 전 세계에 확산하는 데 박차를 가할 방침이다.



안동시 관계자는 “문화관광해설을 통해 관광객들이 안동의 문화유산에 담긴 역사와 이야기를 더욱 생생하게 경험할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 해설 서비스의 품질을 지속적으로 개선하고 콘텐츠를 다양화해 지역관광 활성화에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 안동시는 주변 정비 사업으로 인해 일시적으로 중단됐던 임청각 문화관광해설 운영을 1일부터 본격적으로 재개한다.보물로 지정된 임청각은 1519년 건립된 조선 중기 전통가옥으로 대한민국 임시정부 초대 국무령을 지낸 석주 이상룡 선생의 생가이자 11명의 독립운동가를 배출한 항일 투쟁의 상징적 공간이다.이번 해설 재개를 통해 방문객들은 임청각이 지닌 깊은 역사적 의미와 문화적 가치를 보다 쉽고 상세하게 이해할 수 있을 것으로 보인다.문화관광해설은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며 현장 신청을 통해 누구나 청취할 수 있다. 또 안동관광 누리집을 통한 해설 예약도 4월 중 재개될 예정이다.안동시 문화관광해설사들은 풍부한 현장경험과 전문지식을 갖추고 있어 관람객들에게 수준 높은 해설을 제공해 왔다.시는 여기서 한발 더 나아가 외국어 실력을 겸비한 통합 해설사를 지속적으로 양성함으로써 글로벌 관광도시로서의 경쟁력을 키워가고 있다.이를 위해 표준 해설 매뉴얼을 제작해 체계적인 해설 기반을 마련하고 유네스코 세계문화유산에 대한 심화 교육을 병행해 안동 문화유산의 가치를 전 세계에 확산하는 데 박차를 가할 방침이다.안동시 관계자는 “문화관광해설을 통해 관광객들이 안동의 문화유산에 담긴 역사와 이야기를 더욱 생생하게 경험할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 해설 서비스의 품질을 지속적으로 개선하고 콘텐츠를 다양화해 지역관광 활성화에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지