특산물 ‘안동 생강’으로 빚은 증류주…“풍미가 너무 좋아요”
‘안동형 일자리 사업’의 결과물 ‘진저고유53’…대한민국 주류 대상 수상
경북 안동시와 국립 경국대학교가 협력해 추진하는 ‘안동형 일자리사업’의 성과가 국내 주류 업계에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나인 ‘대한민국 주류대상’ 수상으로 이어졌다.
안동시는 ‘2026 대한민국 주류대상’에서 안동형 일자리사업의 Value UP 지원을 받은 농업회사법인 안동반가 주식회사의 ‘진저고유53’ 제품이 증류주 40도 이상 부문에서 대상을 수상했다고 1일 밝혔다.
안동반가 이태숙 대표가 선보인 ‘진저고유53’은 안동지역 특산물인 생강을 주원료로 발효와 증류를 진행하는 독보적인 특허 기술을 적용했다.
53도라는 높은 도수에도 불구하고 생강 특유의 풍미와 부드러운 목 넘김을 구현해 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
이번 성과는 제품 기획부터 시제품 제작, 품질 개선, 상품화에 이르기까지 단계별로 이뤄진 사업단의 지원을 바탕으로 이뤄졌다.
‘진저고유53’은 Value UP 지원 사업을 통해 시제품 제작 단계부터 상품화까지 지원을 받아 출시된 제품으로 지역 농산물을 활용한 고부가가치 산업화 사례로 의미를 더하고 있다.
이를 통해 안동지역 생강 재배 농가와의 연계는 물론 지역기업의 제품 경쟁력 강화와 판로 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
현재 안동형 일자리사업은 지역 산업의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 창출하기 위해 창업 기업의 성장 단계에 따라 ‘첫걸음’과 ‘돋움’, 그리고 ‘Value UP’으로 이어지는 체계적인 지원 프로그램을 운영하고 있다.
각 단계에 최적화된 전문적인 지원을 통해 지역 내 유망 기업들이 독창적인 경쟁력을 갖추고 시장에 안착할 수 있도록 돕는 든든한 가교 역할을 수행한다.
안동시 관계자는 “이번 성과는 지역의 풍부한 자원과 지자체의 전폭적인 지원, 기업의 열정이 하나로 뭉쳐 만들어낸 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 유망기업들이 국내외 시장에서 당당히 인정받을 수 있도록 현장 중심의 지원 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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