“산나물 조심하세요”…영양에서 산나물 라면 먹은 주민 6명 식중독
경북 영양에서 산나물을 함께 먹은 주민들이 식중독 증세를 보여 병원 치료를 받고 있다.
1일 경북 영양소방서에 따르면 하루 전인 지난 달 31일 오후 4시 21분쯤 영양군 일월면 한 마을에서 주민 6명이 라면에 산나물을 넣어 먹은 뒤 식중독 증세를 보였다.
이웃 사이인 이들은 모두 40~60대로 이들 중 한 명의 집에서 함께 점심 식사를 하고 각자 귀가한 직후 어지럼증과 구토, 마비 등 식중독 증상을 호소해 6명 모두 안동에 있는 병원에 옮겨져 치료받았다.
당초 4명이 구토 등 증세가 심한 것으로 알려졌으나 하루가 지난 1일 오전 현재 3명이 퇴원하고 3명이 병원에서 계속 치료를 받고 있다. 이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
주민들은 울릉도가 주산지인 전어나물을 나눠 먹은 것으로 조사됐다.
하지만, 전어나물은 식용이어서 나물 외에 독초나 독극물 등 다른 물질이 섞여 있었는지 보건 당국이 파악 중이다.
영양군 보건소는 역학 조사와 함께 퇴원한 주민을 상대로 사고 경위와 범죄 관련성 여부 등을 조사할 계획이다.
영양군 관계자는 “관련 검사와 조사를 해 봐야 식중독 발생 경위를 파악할 수 있을 것 같다”며 “주민들께서 산나물 섭취에 유의해 달라”고 말했다.
영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사