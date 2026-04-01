트럼프 “아주 곧 이란 떠날 것…정권 교체했다” 조기 종전 강력 시사
도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 이란 전쟁을 “아주 곧” 종료할 것이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안에 대한 질문에 “내가 해야 할 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것”이라며 “그러면 유가는 폭락할 것”이라고 말했다.
트럼프는 또 철수 시점을 2∼3주로 예상하면서 이란 정권을 교체했고, 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 하는 전쟁 목표가 달성됐다고 주장했다. 트럼프는 “그들이 오랫동안 석기 시대로 되돌아가 핵무기를 개발할 수 없게 되었다고 판단되면 그때 우리는 철수할 것”이라며 “협상이 성사되든 안 되든 그것은 상관없는 문제다”라고 했다.
트럼프는 이란 정권을 자신이 교체했다는 주장도 되풀이했다. 그는 “우리는 한 정권을 무너뜨렸다. 그리고 두 번째 정권도 무너뜨렸다”며 “이제 우리는 이전과는 매우 다르고 훨씬 더 합리적이며 급진적이지 않은 사람들을 맞이하게 되었다. 우리는 정권 교체를 이뤄냈다”고 했다.
뉴욕타임스는 트럼프가 “이란 전쟁에 대해 ‘임무 완수(mission accomplished)’를 선언하는 듯한 모습을 보였다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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