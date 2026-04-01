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트럼프 “아주 곧 이란 떠날 것…정권 교체했다” 조기 종전 강력 시사

입력:2026-04-01 07:17
수정:2026-04-01 07:45
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도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 이란 전쟁을 “아주 곧” 종료할 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안에 대한 질문에 “내가 해야 할 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것”이라며 “그러면 유가는 폭락할 것”이라고 말했다.

트럼프는 또 철수 시점을 2∼3주로 예상하면서 이란 정권을 교체했고, 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 하는 전쟁 목표가 달성됐다고 주장했다. 트럼프는 “그들이 오랫동안 석기 시대로 되돌아가 핵무기를 개발할 수 없게 되었다고 판단되면 그때 우리는 철수할 것”이라며 “협상이 성사되든 안 되든 그것은 상관없는 문제다”라고 했다.

트럼프는 이란 정권을 자신이 교체했다는 주장도 되풀이했다. 그는 “우리는 한 정권을 무너뜨렸다. 그리고 두 번째 정권도 무너뜨렸다”며 “이제 우리는 이전과는 매우 다르고 훨씬 더 합리적이며 급진적이지 않은 사람들을 맞이하게 되었다. 우리는 정권 교체를 이뤄냈다”고 했다.

뉴욕타임스는 트럼프가 “이란 전쟁에 대해 ‘임무 완수(mission accomplished)’를 선언하는 듯한 모습을 보였다”고 평가했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

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