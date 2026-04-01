유은혜 “경기 아이, 세심한 보살핌 속 성장할 수 있게”
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “경기도 모든 아이가 세심한 보살핌 속에서 성장할 수 있는 ‘돌봄 공동체’를 구축하겠다”고 약속했다.
유 예비후보는 31일 수원 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식 및 창립총회’에 참석해 “가정환경과 지역의 차이가 돌봄과 배움의 격차로 이어지지 않도록 하겠다”며 이같이 밝혔다.
역대 최장수 교육부장관을 역임한 유 예비후보는 “돌봄을 국가 책임으로 전환하기 위해 ‘온종일 돌봄체계 TF’를 구성하고, 범부처 협력을 통해 학교와 지자체, 지역사회를 연결하는 기반을 구축했다”고 회상하면서 “2018년 교육부 장관 취임 직후 가장 먼저 추진한 정책이 ‘온종일 돌봄 현장지원단’이었다”고 설명했다.
이어 “당시 정책은 단순한 사업을 넘어 돌봄을 교육의 영역으로 확장한 전환의 출발점이었다”며 “이제는 그 성과를 바탕으로 경기도에서 한 단계 진화한 ‘완성형 돌봄 모델’을 구현하겠다”고 말했다.
특히 이날 사단법인으로 출범한 다함께돌봄센터 경기도협의회에 대해 유 예비후보는 “돌봄의 새로운 표준을 만드는 구심점이 되기를 기대한다”며 “저 역시 우리 아이들의 삶을 지키는 길에 언제나 여러분과 함께 동행하겠다”고 했다.
유 예비후보는 지난 3일 첫 번째 정책 공약으로 ‘아이의 하루 4대 핵심 약속’을 발표한 바 있다.
아이들이 언제 어디서든 ‘안전하고 질 높은 돌봄’을 받을 수 있도록 하겠다는 구상을 밝힌 것이다.
이용 연령과 시간의 문턱을 낮추고, 비용 부담 없이 이용할 수 있는 거점형 돌봄시설 확대, 유치원과 어린이집 간 시설 기준과 프로그램 운영, 교사 처우를 상향 평준화해 기관에 따른 격차를 줄이고, 아이들의 돌봄과 배움이 균등하게 보장되는 체계 구축이 근간이다.
유은혜 예비후보는 “아이 한 명, 한 명의 하루를 책임지는 돌봄이 곧 교육의 시작”이라며 “경기도를 전국 돌봄 정책의 표준 모델로 만들겠다”고 강조했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사