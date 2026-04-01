美국방 “이란 방산 거의 파괴… 군사 압박 계속”
미국 국방부가 이란의 방위산업 기반을 거의 완전히 파괴했다고 주장했다. 외교적 합의를 우선하되 군사적 압박은 계속하겠다는 입장을 밝혔다.
피트 헤그세스 국방장관은 31일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국방부 청사에서 열린 기자회견에서 “이란의 방위산업 기반은 거의 완전히 파괴됐고 이를 재건할 능력은 미미하다”고 주장했다.
이란과의 협상에 대해서는 “매우 실재적”이라며 “지금도 진행 중이고 활발하다”고 말했다. 그는 “가능하다면 합의를 원한다”면서도 “그렇지 않다면 (작전을) 계속할 준비가 돼 있다”고 강조했다.
헤그세스 장관은 이란이 합의를 택하는 것이 더 낫다는 점을 깨닫게 하기 위해 폭탄 등 군사적 수단을 동원한 압박 속에서 협상을 이어가겠다고 밝혔다.
작전 기간과 관련해서는 “4주에서 6주, 6주에서 8주, 어떤 숫자든 될 수 있다”며 “정확한 기간은 결코 공개하지 않을 것”이라고 말했다.
그는 “적에게 우리가 무엇을 할지, 언제 멈출지를 말하지 않는 것이 군사적 기본”이라며 종료 시점은 대통령이 판단할 것이라고 밝혔다.
헤그세스 장관은 이날 댄 케인 합참의장과 함께 이란을 상대로 진행 중인 ‘에픽 퓨리’ 작전의 성과와 향후 전략을 설명했다.
케인 의장은 미군이 이란의 탄도미사일과 무인기 능력을 계속 파괴하고 이를 떠받치는 물류·공급망 차단에 집중하고 있다고 설명했다.
그는 “지난 30일간 1만1000개가 넘는 목표물을 타격했다”고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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