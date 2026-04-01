월세 65만원 집인데 710만원 청구… 日 ‘바가지 퇴거비’ 논란

벽지부터 경보기까지 전액 청구

AI로 정리한 자료 보내자 79%↓

“그래도 비싸다” “사기다” 반응

“다 자연 노후라 청소비로 충분”

‘퇴거 때 원상복구’ 절대적 아냐

“이 금액, 이상하지 않나요?”



AI 자료 보냈더니 710만원→70만원



집주인들도 납득 못한 수리비



고액 퇴거비·월세 인상… 분쟁 급증



“세입자가 다 낼 이유 없어”



직접 설치한 선반 등으로 생긴 벽 손상은 세입자 부담이다.

압정 정도는 괜찮지만

결로 때문에 생긴 곰팡이, 담배 및 반려동물 냄새도 세입자 부담으로 돌아갈 가능성이 높다. 세입자가 관리를 제대로 못했다고 보기 때문이다.

“명백히 과다 청구”라며 “(감가상각을 위한) 경과 연수도 전혀 고려하지 않았다”고 말했다.

임대 아파트나 맨션 관련 상담 건수는 2024년도에 약 3만5000건으로 (사상) 네 번째로 많았다”고 전했다. 이 매체는 “

원상복구를 위한 퇴거 비용 관련 상담은 2024년도에 1만3000건 이상이었다”며 “보증금을 초과하는 금액을 청구받았다는 상담 등이 접수되고 있다”고 설명했다.

일본서 고액 퇴거비 요구받으면 ‘188’



벽지 교체 등의 견적서가 도착했지만 너무 고액이다’ ‘

입주 시 이미 흠집이 있었던 바닥의 원상복구 비용을 요구받아 납득할 수 없다’ 같은 상담이 있다”며 “

이사를 고려하는 사람에게는 결코 남의 일이 아닐 것”이라고 덧붙였다.

이 글에서 파이낸셜 플래닝(

2급

기능사는 고액의 퇴거 비용을 청구받았을 때

쉽게 서명해서는 안 된다고 조언했다.

짐을 다 빼고 열쇠를 반납하기 전

납득할 수 없다면 마찬가지로 거부해야 한다고 그는 강조했다.

그는 “필요한 수리는 집주인 측이 대응할 의무가 있으므로 입주 중 문제가 발생하면 집주인에게 상담해 수리를 받는 것이 좋다”며 “임의로 수리를 진행하면 퇴거 시 분쟁이 발생할 가능성이 있다”고 말했다.