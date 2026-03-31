법원, 김영환 충북지사 ‘컷오프’ 효력정지…추가공모 김수민 사퇴
법원이 국민의힘 공천에서 공천배제(컷오프)된 김영환 충북지사가 낸 효력 정지 가처분 신청을 인용했다. 재판부는 김 지사의 컷오프 결정과 추가 공모가 민주적 절차에 위배됐다고 판단했다. 국민의힘은 “정당 재량권을 침해하는 편향된 결정”이라고 반발했다.
장동혁 국민의힘 대표는 31일 국회에서 기자들과 만나 “법원 결정 요지는 2차 시험 공고가 잘못됐으니 1차 시험 불합격자를 합격시키라는 것 아닌가”라며 “1차 합격자를 발표하면서 2차 시험 공고를 동시에 했는데, 2차 시험 공고가 잘못됐으니 1차 불합격한 사람을 합격시키라는 것”이라고 말했다. 그는 ‘합격시킬 것인가’라는 질문에 “여러 고민을 해보겠다”고 답했다.
김 지사 측이 언론에 공개한 법원 결정문에 따르면 재판부는 당 공천관리위원회가 김 지사에 대한 공천 배제를 결정하는 과정에서 당헌·당규 규정을 어겼거나, 그 본질적 내용을 침해한 중대한 하자가 있고 이로 인해 김 지사에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다고 판단했다.
검사 출신 정점식 정책위의장은 “도대체 말이 되지 않는 법리”라며 “어떻게든 정당의 공천에 개입하겠다는 의도를 가지고 꿰맞추기 한 것 아닌가”라고 반문했다. 그는 “정당이 판단하는 기준과 다르다고 사법이 정당의 공천 업무에 개입하면 되겠나”라며 “사법은 정치에 들어오면 안 되는 것인데, 지금 세 번째 정치에 들어온 것 아닌가. 당의 어느 누가 납득할 수가 있겠나”라고 했다. 항고 여부에 대한 질의에는 “다퉈봐야 한다는 게 개인적 생각”이라고 말했다.
당 법률자문위원장인 곽규택 의원도 논평을 내고 “헌법상 보장되는 정당의 자율성과 공천에 관한 본질적 재량을 충분히 존중하지 않은 채 사법적 잣대를 들이댄 편향된 결정”이라고 밝혔다. 김 지사 측이 ‘김수민 예비후보 내정설’을 제기한 데 대해선 “근거가 불분명한 의혹 제기를 전제로 정당의 공천 절차 전체를 불공정한 것으로 단정하는 것은 결코 타당하지 않다”고 반박했다.
곽 의원은 “가처분 인용 결정문을 면밀히 검토해 즉시항고를 포함한 필요한 법적 대응에 나설 것”이라며 “법원 또한 향후 심리에서는 정당 자율성의 헌법적 가치와 공천 재량권의 본질을 보다 무겁게 고려해 사법이 정당정치의 영역을 과도하게 잠식하는 일이 없도록 신중하고 균형 있는 판단을 내려주기 바란다”고 강조했다.
법원이 김 지사의 가처분 신청을 인용함에 따라 김수민 전 충북부지사와 윤갑근 변호사의 양자 대결로 압축됐던 국민의힘 충북 공천도 혼란에 휩싸일 것으로 예상된다. 김 지사는 “천길 벼랑 위에 선 저에게 대한민국 사법부가 현명한 판단을 내려줬다. 진심으로 경의를 표한다”고 밝혔다. 반면 추가 공모로 경선에 뛰어든 김 전 지사는 “추가 공모 절차 자체가 당규 위반이라는 법원 판단으로 제 국민의힘 후보 자격은 상실됐다”며 사퇴 의사를 표명했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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