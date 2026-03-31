트럼프 “참전 거부한 나라들, 석유 직접 챙겨라”
“미국서 사든 호르무즈 가서 가져가라”
“우리 안 도왔듯 우리도 안 도울 것”
“프랑스, 매우 비협조적… 기억할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 공격에 참여하지 않은 나라를 겨냥해 “당신들 기름은 미국에서 사거나 직접 챙기라”며 쏘아붙였다.
그는 31일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 “호르무즈 해협 때문에 항공유를 구하지 못하고 있는 영국 같은 나라들, 특히 이란 수뇌부 제거 작전에 참여를 거부한 나라들에 제안을 하나 하겠다”며 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 “첫째, 미국에서 사라. 우리는 자원이 넘쳐난다. 둘째, 뒤늦게라도 용기를 좀 내서 호르무즈 해협으로 가라. 그리고 직접 확보하라”고 했다.
이어 “이제 스스로 싸우는 법을 배워야 할 것”이라며 “당신들이 우리를 돕지 않았던 것처럼 미국도 더 이상 당신들을 돕지 않을 것”이라고 선을 그었다.
그는 “이란은 사실상 궤멸됐다. 힘든 일은 다 끝났다”며 “당신들 기름은 직접 가서 챙겨라!”라고 말했다.
트럼프 대통령은 다시 몇 분 뒤 올린 게시물에서 “프랑스라는 나라는 이스라엘로 향하는 군수 물자를 가득 실은 항공기들이 프랑스 영토를 통과하는 것을 허용하지 않았다”고 불만을 드러냈다.
그는 “프랑스는 ‘이란의 도살자’를 제거하는 데 매우 비협조적이었다”며 “미국은 이 일을 기억할 것”이라고 경고했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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