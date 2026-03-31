트럼프 “참전 거부한 나라들, 석유 직접 챙겨라”

“미국서 사든 호르무즈 가서 가져가라”

“우리 안 도왔듯 우리도 안 도울 것”

“프랑스, 매우 비협조적… 기억할 것”

AP연합뉴스

첫째, 미국에서 사라. 우리는 자원이 넘쳐난다. 둘째, 뒤늦게라도 용기를 좀 내서 호르무즈 해협으로 가라. 그리고 직접 확보하라”고 했다.

이어 “이제 스스로 싸우는 법을 배워야 할 것”이라며 “당신들이 우리를 돕지 않았던 것처럼 미국도 더 이상 당신들을 돕지 않을 것”이라고 선을 그었다.

그는 “이란은 사실상 궤멸됐다. 힘든 일은 다 끝났다”며 “당신들 기름은 직접 가서 챙겨라!”라고 말했다.

프랑스라는 나라는 이스라엘로 향하는 군수 물자를 가득 실은 항공기들이 프랑스 영토를 통과하는 것을 허용하지 않았다”고 불만을 드러냈다.

그는 “프랑스는 ‘이란의 도살자’를 제거하는 데 매우 비협조적이었다”며 “

미국은 이 일을 기억할 것”이라고 경고했다.