“게임은 시간 점유 비즈니스”… 넥슨, 원칙-효율로 글로벌 영토 확장 꾀한다

이정헌 대표 “단일 타이틀 넘어 ‘IP 프랜차이즈’ 집중… 메이플 성공 공식 이식”

AI ‘모노레이크’로 개발 공정 혁신

배당 33% 확대 등 주주 환원 강화도

이정헌 넥슨재팬 대표가 31일 일본 도쿄에서 열린 캐피털 마켓 브리핑(CMB)에서 발언하고 있다. 넥슨 제공

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패트릭 쇠더룬드 신임회장. 넥슨 제공

쇠더룬드 회장은 “AI는 우리 인력을 대체하는 게 아니라 비디오 게임 개발 자체를 자동화하는 영향을 주는 것”이라며 “좋은 아티스트와 디자이너는 여전히 필요하다. AI는 그들이 핵심 창의성에 집중하게 도울 것”이라고 말했다.