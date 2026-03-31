김영환 지사 컷오프 ‘효력정지’…혼돈에 빠진 충북
법원 가처분 인용
김수민 사퇴 관심
법원이 김영환 충북지사가 제기한 컷오프(공천배제) 결정 효력정지 가처분 신청을 받아들였다. 6·3 지방선거가 60여일 남은 상황에서 지역정치권은 경선 원점 등으로 혼돈에 빠졌다.
서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 31일 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정치 가처분 신청을 인용했다.
재판부는 국민의힘이 컷오프 결정 과정에서 당헌·당규 규정을 위반했거나 본질적 내용을 침해한 중대한 하자가 있고 이로 인해 김 지사에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다고 판단했다. 이미 적법한 공천신청 공고와 접수, 신청자 명단 공고, 자격심사까지 마친 상태에서 김 지사를 공천에서 배제하는 동시에 추가 공천신청 절차를 진행하기로 하는 내용의 결정을 국민의힘이 내린 것은 온당하지 않다고 봤다.
이같은 컷오프 후 후보 추가공모는 국민의힘 당규 위반이며, 심사 절차에서 객관성과 공정성을 갖추지 못했다고 법원은 지적했다.
이에 따라 지난 15일 국민의힘이 김 지사에 대해 내린 제9대 전국동시지방선거 충북도지사 선거 후보자에서 배제한 결정의 효력은 정지된다.
앞서 김 지사는 현역 광역단체장으로는 처음 컷오프가 되자 “치밀하게 짜인 밀실야합이자 각본에 의한 정치공작"이라며 법원에 가처분을 신청했다. 김 지사는 가처분 신청에 이어 삭발을 했다.
김 지사는 입장문을 통해 “천길 벼랑 끝에 선 저에게 대한민국 사법부가 현명한 판단을 내려줬다”며 “진심으로 경의를 표한다”고 밝혔다.
이번 가처분 신청이 인용되면서 국민의힘은 충북도지사 후보 경선 일정을 원점에서 다시 고심할 것으로 보인다. 경선 참여자는 윤갑근 예비후보와 추가 합류한 김수민 전 국회의원이었다. 조길형 전 충주시장과 윤희근 전 경찰청장은 내정설 등 내홍 속에 공천 신청을 철회했다. 김수민 예비후보는 최근 기자들과 만나 “(김 지사)가처분이 인용되면 사퇴하고 도울 것”이라고 말한 바 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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