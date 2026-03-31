3분이 경기를 바꾼다…월드컵 ‘4쿼터제’ 적응 변수

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 지난 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전지시를 하고 있다. 연합뉴스

롱패스와 개인기를 앞세운 돌파를 택했고, 무려 네 골을 몰아쳤다.

한창 흐름이 좋을 때마다 경기가 끊기면서 흔들리는 모습을 보였다. 홍명보 감독은

“3분 사이 선수들의 집중력이 떨어졌다”고 말했다.

설영우는

“(휴식 이후)

”고 돌아봤다.

디디에 데샹 프랑스 대표팀 감독은

것이 망가진다

”고 비판했다.