3분이 경기를 바꾼다…월드컵 ‘4쿼터제’ 적응 변수
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵부터 도입되는 ‘하이드레이션 브레이크(수분 보충 휴식)’가 경기 흐름을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고 있다.
FIFA는 최근 각국 협회에 공문을 보내 이번 월드컵에서 하이드레이션 브레이크를 시행할 계획이라고 알렸다. 전·후반 각각 22분 시점에 선수들은 3분가량 물을 마실 수 있는 시간을 갖게 된다. 기존 쿨링 브레이크와 달리 날씨나 경기 환경과 관계없이 의무적으로 적용된다. 선수 보호를 명분으로 하지만 광고 시간을 늘리는 장치로 보는 시각도 적지 않다.
경기장 안에선 단순히 물 마시는 시간 이상의 의미를 갖는다. 전·후반 45분씩 이어지던 흐름이 22분 안팎의 4쿼터 경기로 쪼개지게 됐다. 전술적으로도 변화가 생긴다. 감독들에게는 경기 중 선수들을 한데 모아 지시를 내릴 수 있는 사실상 작전 타임인 셈이다. 벤치의 전술적 역량이 더욱 중요해지는 구조다.
지난 29일 코트디부아르와의 평가전에서 하이드레이션 브레이크의 영향이 극명하게 드러났다. 이날 한국은 경기 초반을 잘 풀어 나갔다. 좌우 센터백의 적극적인 압박으로 상대 빌드업을 차단하며 주도권을 잡았다. 그러나 휴식 이후 흐름이 급격히 바뀌었다. 한국의 전략을 간파한 상대가 롱패스와 개인기를 앞세운 돌파를 택했고, 무려 네 골을 몰아쳤다.
반면 한국은 두 차례 휴식에도 큰 전술적 변화 없이 그대로 경기를 이어갔다. 오히려 한창 흐름이 좋을 때마다 경기가 끊기면서 흔들리는 모습을 보였다. 홍명보 감독은 “3분 사이 선수들의 집중력이 떨어졌다”고 말했다. 설영우는 “(휴식 이후) 상대가 우리가 하는 방식에 대한 대비를 잘했다”고 돌아봤다.
결국 이 시간을 누가 더 빠르게 적응하고 활용하느냐가 승부를 가를 변수가 될 전망이다. 디디에 데샹 프랑스 대표팀 감독은 “방송사 입장에선 광고 시간을 확보하니 좋겠지만 이 3분은 경기를 바꿔 버린다. 흐름을 타고 있을 때 3분이면 모든 것이 망가진다”고 비판했다. 반면 뤼디 가르시아 벨기에 감독은 “감독이 선수들과 전략을 이야기할 좋은 기회”라고 평가했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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