‘12·3 계엄은 우발적’ 1심 판단 뒤집기 나선 내란특검

조은석 특별검사가 지난해 12얼 서울 서초구 서울고검 기자실에서 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있다. 윤웅 기자

노상원(정보사) 곽종근(특전사) 이진우(수방사) 여인형(방첩사)의 공통된 의견임과 동시에 4인이 이를 실행할 각오를 하고 있었음을 명확히 보여준다”고 지적했다.

노상원이 수첩에 기재한 내용과 실제 장군 인사 내역이 정확히 일치하고 이미 이루어진 인사 내용을 기재할 이유가 없다는 점에서, 노상원 수첩은 2023년 10월 군 인사 전에 작성된 것이 명백하다”고 설명했다.

윤석열 전 대통령이 지난 2월 내란우두머리 혐의 재판 1심 선고를 받는 모습. 서울중앙지법 제공

윤석열·김용현·노상원 등 계엄 모의 세력은 ‘2023. 10. 29. 군 인사’ 메모 시점 이전부터 계엄을 총선 전에 할지 후에 할지 논의했고, 논의를 진행하면서 총선 후에 하는 것으로 확정했다”고 적었다.

1심 재판부는 해당 수첩이 노상원 전 국군정보사령관 모친 집 책상 위에서 발견됐는데, 중요한 증거라면 이렇게 허술하게 보관했을 리 없다며 증거로 인정하지 않았다. 이에 대해서는 “압수조서에 의하면 수첩은 노상원의 실제 주거지와 상당한 거리에 있는 모친 주거지에 있는 노상원의 방 책상 위 박스 안에 보관돼 있었던 것으로 방치한 것이 아니라 은밀하게 관리한 것”이라고 말했다.

‘위로부터의 내란’이자 친위쿠데타로 사회에 미치는 영향력이나 범죄의 파급력 등을 종합하면, 이른바 ‘아래로부터의 내란’과 같을 정도의 치밀한 계획의 수립이 불필요할 뿐만 아니라 그 유무가 양형의 요소로 고려되어서는 안 된다”며

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