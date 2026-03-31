권성동 “대선 때 한학자에게 큰절, 무슨 큰 잘못이냐”

권 “선거 때는 절도 가고 경로당도 간다”

통일교 2인자, “천정궁 금고 안에 200억 있는지 몰랐다”

권성동 국민의힘 의원. 윤웅 기자

권성동 국민의힘 의원이 지난 2022년 대선 직전 통일교 천정궁에 방문해 한학자 총재와 독대해 큰절을 한 사실을 인정하면서도 “표를 주면 큰절이 아니라 뭣들 못하겠냐”며 문제가 없다는 취지로 증언했다. 그는 대선 2달 전 열린 교단 특별 집회에서 한 총재가 윤석열 전 대통령 지지를 공개 선언했다는 이야기를 전해 들었다고도 밝혔다.



권 의원은 31일 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재 등의 ‘정교유착’ 재판에 출석해 이같이 증언했다. 대선 3달 전이었던 2022년 2월 8일 천정궁을 방문한 이유를 물은 특검 측에 권 의원은 “검찰에서 언론에 흘려서 큰절을 한 것이 엄청나게 잘못된 것인양 언론플레이를 했다”며 “우리는 절에 가던 경로당에 가던 큰절을 한다. 그게 정치인들의 기본 자세다”고 밝혔다. 권 의원은 당시 만남에서 한 총재로부터 ‘잘 되지 않겠냐’ 등의 덕담을 들었을 뿐 지지하겠다는 확답은 듣지 못했다고 주장했다.



이후 대선이 진행되는 과정에서 한 총재의 윤석열 전 대통령 지지 소식을 들었다는 것이 권 의원의 설명이다. 한 총재가 그해 3월 2일 롯데호텔에서 열린 특별집회에서 공개 지지 선언을 했다는 사실을 윤 전 본부장이 집회 직후 알려줬다는 것이다. 그는 “통일교 관련 기업의 대표가 우리 당 의원에게 전화해서 한 총재의 지지 소식을 전했다는 이야기도 들었다”고 말했다. 한 총재 측은 그동안 재판에서 공개 지지를 선언한 사실을 줄곧 부인해왔다.



권 의원은 대선 기간 동안 통일교로부터 후원금·표 지원 제안이 있었지만 거듭 거절했다고도 강조했다. 그는 “2021년 12월 29일 만남 당시 윤영호인지 윤정로인지 모르지만 누군가 우리 당 대선자금으로 30~40억원을 지원해주겠다 의사 표시를 했다”며 “깜짝 놀라 ‘지금은 그런 시대가 아니다. 과거 우리 당이 대선 자금과 관련해 곤욕을 치뤘다’고 말했다”고 밝혔다.



그는 이어 2022년 1월 5일 윤 전 본부장과 만남 당시 후원금 제안을 거절했다고 주장했다. 권 의원이 통일교 행사인 ‘평화 써밋’에 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령의 참석할 수 있도록 해달라는 요청을 받고 ‘어렵다’고 설명하자 윤 전 본부장이 후원금을 미끼로 참석을 재차 부탁했다는 설명이다.



권 의원은 같은 날(1월 5일) 윤 전 본부장으로부터 현금 1억원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있다. 1심 재판부는 권 의원의 혐의를 유죄로 인정하고 징역 2년을 선고했으며, 현재 2심 재판이 진행 중이다. 이날 1억원 수수 사실을 인정하는지 특검이 묻자 권 의원은 “항소심에서 1억 수수 사실을 부인하고 있다”면서도 위증죄로 기소될 수 있다며 증언을 거부했다.



2022년 10월 윤 전 본부장에게 전화해 ‘한 총재 라스베가스 원정 도박 혐의’ 관련 수사를 대비하라고 말한 것에 대해서 권 의원은 “경찰에게 들은 이야기가 아니다”고 설명하며 “통일교에서 우리를 도왔고 연을 맺은 사람인데 낭설이라도 떠도니까 알 필요가 있지 않겠냐는 차원에서 알려준 거다”고 말했다.



‘통일교 2인자’로 알려진 정 전 비서실장은 같은 날 진행된 증인신문에서 천정궁 압수수색에서 발견한 수백억원의 현금에 대해서 알지 못했다고 주장했다. 특검 측이 “천정궁 3층 압수수색 과정에서 금고 안에 한화 50억원, 미화 1310만 달러(약 200억원)가 발견된 것을 아냐”고 묻자 정 전 비서실장은 “뉴스를 통해 봤다”며 “믿으실지는 모르지만 옷방에 금고가 있다는 것은 잘 파악이 안됐다”고 밝혔다.



정 전 비서실장은 교단 내 ‘금고지기’로 알려진 김모씨가 입출금을 관리한다며 자신은 금고 속 현금 사용에 관여하지 않았다는 취지로 증언했다. 특검 측은 한 총재와 정 전 비서실장이 통일교 자금을 횡령해 김건희 여사과 정치권 등에 불법 로비를 하는 데 사용했다고 보고 있다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 권성동 국민의힘 의원이 지난 2022년 대선 직전 통일교 천정궁에 방문해 한학자 총재와 독대해 큰절을 한 사실을 인정하면서도 “표를 주면 큰절이 아니라 뭣들 못하겠냐”며 문제가 없다는 취지로 증언했다. 그는 대선 2달 전 열린 교단 특별 집회에서 한 총재가 윤석열 전 대통령 지지를 공개 선언했다는 이야기를 전해 들었다고도 밝혔다.권 의원은 31일 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재 등의 ‘정교유착’ 재판에 출석해 이같이 증언했다. 대선 3달 전이었던 2022년 2월 8일 천정궁을 방문한 이유를 물은 특검 측에 권 의원은 “검찰에서 언론에 흘려서 큰절을 한 것이 엄청나게 잘못된 것인양 언론플레이를 했다”며 “우리는 절에 가던 경로당에 가던 큰절을 한다. 그게 정치인들의 기본 자세다”고 밝혔다. 권 의원은 당시 만남에서 한 총재로부터 ‘잘 되지 않겠냐’ 등의 덕담을 들었을 뿐 지지하겠다는 확답은 듣지 못했다고 주장했다.이후 대선이 진행되는 과정에서 한 총재의 윤석열 전 대통령 지지 소식을 들었다는 것이 권 의원의 설명이다. 한 총재가 그해 3월 2일 롯데호텔에서 열린 특별집회에서 공개 지지 선언을 했다는 사실을 윤 전 본부장이 집회 직후 알려줬다는 것이다. 그는 “통일교 관련 기업의 대표가 우리 당 의원에게 전화해서 한 총재의 지지 소식을 전했다는 이야기도 들었다”고 말했다. 한 총재 측은 그동안 재판에서 공개 지지를 선언한 사실을 줄곧 부인해왔다.권 의원은 대선 기간 동안 통일교로부터 후원금·표 지원 제안이 있었지만 거듭 거절했다고도 강조했다. 그는 “2021년 12월 29일 만남 당시 윤영호인지 윤정로인지 모르지만 누군가 우리 당 대선자금으로 30~40억원을 지원해주겠다 의사 표시를 했다”며 “깜짝 놀라 ‘지금은 그런 시대가 아니다. 과거 우리 당이 대선 자금과 관련해 곤욕을 치뤘다’고 말했다”고 밝혔다.그는 이어 2022년 1월 5일 윤 전 본부장과 만남 당시 후원금 제안을 거절했다고 주장했다. 권 의원이 통일교 행사인 ‘평화 써밋’에 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령의 참석할 수 있도록 해달라는 요청을 받고 ‘어렵다’고 설명하자 윤 전 본부장이 후원금을 미끼로 참석을 재차 부탁했다는 설명이다.권 의원은 같은 날(1월 5일) 윤 전 본부장으로부터 현금 1억원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있다. 1심 재판부는 권 의원의 혐의를 유죄로 인정하고 징역 2년을 선고했으며, 현재 2심 재판이 진행 중이다. 이날 1억원 수수 사실을 인정하는지 특검이 묻자 권 의원은 “항소심에서 1억 수수 사실을 부인하고 있다”면서도 위증죄로 기소될 수 있다며 증언을 거부했다.2022년 10월 윤 전 본부장에게 전화해 ‘한 총재 라스베가스 원정 도박 혐의’ 관련 수사를 대비하라고 말한 것에 대해서 권 의원은 “경찰에게 들은 이야기가 아니다”고 설명하며 “통일교에서 우리를 도왔고 연을 맺은 사람인데 낭설이라도 떠도니까 알 필요가 있지 않겠냐는 차원에서 알려준 거다”고 말했다.‘통일교 2인자’로 알려진 정 전 비서실장은 같은 날 진행된 증인신문에서 천정궁 압수수색에서 발견한 수백억원의 현금에 대해서 알지 못했다고 주장했다. 특검 측이 “천정궁 3층 압수수색 과정에서 금고 안에 한화 50억원, 미화 1310만 달러(약 200억원)가 발견된 것을 아냐”고 묻자 정 전 비서실장은 “뉴스를 통해 봤다”며 “믿으실지는 모르지만 옷방에 금고가 있다는 것은 잘 파악이 안됐다”고 밝혔다.정 전 비서실장은 교단 내 ‘금고지기’로 알려진 김모씨가 입출금을 관리한다며 자신은 금고 속 현금 사용에 관여하지 않았다는 취지로 증언했다. 특검 측은 한 총재와 정 전 비서실장이 통일교 자금을 횡령해 김건희 여사과 정치권 등에 불법 로비를 하는 데 사용했다고 보고 있다.윤준식 기자 semipro@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지