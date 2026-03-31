권성동 “대선 때 한학자에게 큰절, 무슨 큰 잘못이냐”
권 “선거 때는 절도 가고 경로당도 간다”
통일교 2인자, “천정궁 금고 안에 200억 있는지 몰랐다”
권성동 국민의힘 의원이 지난 2022년 대선 직전 통일교 천정궁에 방문해 한학자 총재와 독대해 큰절을 한 사실을 인정하면서도 “표를 주면 큰절이 아니라 뭣들 못하겠냐”며 문제가 없다는 취지로 증언했다. 그는 대선 2달 전 열린 교단 특별 집회에서 한 총재가 윤석열 전 대통령 지지를 공개 선언했다는 이야기를 전해 들었다고도 밝혔다.
권 의원은 31일 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재 등의 ‘정교유착’ 재판에 출석해 이같이 증언했다. 대선 3달 전이었던 2022년 2월 8일 천정궁을 방문한 이유를 물은 특검 측에 권 의원은 “검찰에서 언론에 흘려서 큰절을 한 것이 엄청나게 잘못된 것인양 언론플레이를 했다”며 “우리는 절에 가던 경로당에 가던 큰절을 한다. 그게 정치인들의 기본 자세다”고 밝혔다. 권 의원은 당시 만남에서 한 총재로부터 ‘잘 되지 않겠냐’ 등의 덕담을 들었을 뿐 지지하겠다는 확답은 듣지 못했다고 주장했다.
이후 대선이 진행되는 과정에서 한 총재의 윤석열 전 대통령 지지 소식을 들었다는 것이 권 의원의 설명이다. 한 총재가 그해 3월 2일 롯데호텔에서 열린 특별집회에서 공개 지지 선언을 했다는 사실을 윤 전 본부장이 집회 직후 알려줬다는 것이다. 그는 “통일교 관련 기업의 대표가 우리 당 의원에게 전화해서 한 총재의 지지 소식을 전했다는 이야기도 들었다”고 말했다. 한 총재 측은 그동안 재판에서 공개 지지를 선언한 사실을 줄곧 부인해왔다.
권 의원은 대선 기간 동안 통일교로부터 후원금·표 지원 제안이 있었지만 거듭 거절했다고도 강조했다. 그는 “2021년 12월 29일 만남 당시 윤영호인지 윤정로인지 모르지만 누군가 우리 당 대선자금으로 30~40억원을 지원해주겠다 의사 표시를 했다”며 “깜짝 놀라 ‘지금은 그런 시대가 아니다. 과거 우리 당이 대선 자금과 관련해 곤욕을 치뤘다’고 말했다”고 밝혔다.
그는 이어 2022년 1월 5일 윤 전 본부장과 만남 당시 후원금 제안을 거절했다고 주장했다. 권 의원이 통일교 행사인 ‘평화 써밋’에 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령의 참석할 수 있도록 해달라는 요청을 받고 ‘어렵다’고 설명하자 윤 전 본부장이 후원금을 미끼로 참석을 재차 부탁했다는 설명이다.
권 의원은 같은 날(1월 5일) 윤 전 본부장으로부터 현금 1억원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있다. 1심 재판부는 권 의원의 혐의를 유죄로 인정하고 징역 2년을 선고했으며, 현재 2심 재판이 진행 중이다. 이날 1억원 수수 사실을 인정하는지 특검이 묻자 권 의원은 “항소심에서 1억 수수 사실을 부인하고 있다”면서도 위증죄로 기소될 수 있다며 증언을 거부했다.
2022년 10월 윤 전 본부장에게 전화해 ‘한 총재 라스베가스 원정 도박 혐의’ 관련 수사를 대비하라고 말한 것에 대해서 권 의원은 “경찰에게 들은 이야기가 아니다”고 설명하며 “통일교에서 우리를 도왔고 연을 맺은 사람인데 낭설이라도 떠도니까 알 필요가 있지 않겠냐는 차원에서 알려준 거다”고 말했다.
‘통일교 2인자’로 알려진 정 전 비서실장은 같은 날 진행된 증인신문에서 천정궁 압수수색에서 발견한 수백억원의 현금에 대해서 알지 못했다고 주장했다. 특검 측이 “천정궁 3층 압수수색 과정에서 금고 안에 한화 50억원, 미화 1310만 달러(약 200억원)가 발견된 것을 아냐”고 묻자 정 전 비서실장은 “뉴스를 통해 봤다”며 “믿으실지는 모르지만 옷방에 금고가 있다는 것은 잘 파악이 안됐다”고 밝혔다.
정 전 비서실장은 교단 내 ‘금고지기’로 알려진 김모씨가 입출금을 관리한다며 자신은 금고 속 현금 사용에 관여하지 않았다는 취지로 증언했다. 특검 측은 한 총재와 정 전 비서실장이 통일교 자금을 횡령해 김건희 여사과 정치권 등에 불법 로비를 하는 데 사용했다고 보고 있다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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