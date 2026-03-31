서울 강서구, 한국 비즈니스 엑스포 개최 “엑스포 도시로 도약”
글로벌 경제 행사인 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’가 31일 서울 강서구 코엑스마곡에서 열렸다. 진교훈 서울 강서구청장은 “이번 엑스포는 대한민국의 역동성을 재외동포와 바이어들에게 열릴 절호의 기회”라며 “성공적인 개최를 통해 엑스포 도시 강서로 도약하겠다”고 밝혔다.
강서구에 따르면 비즈니스 엑스포 강서는 전날 개회식을 시작으로 4월 1일까지 사흘간 열린다. 재외동포 최대 경제인 단체인 세계한인경제무역협회(월드옥타), 서울경제진흥원, 강서구가 공동 주최하고, 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 국회세계한인경제포럼, 재외동포청, 한국관광공사 등 다수 유관 기관이 후원한다.
이날 전시·수출상담회가 열린 1층 전시장은 국내 중소기업 상품을 문의하는 해외 바이어로 붐볐다. 엑스포에는 세계 75개국 1200여명의 바이어와 강서구에 위치한 54개 기업을 비롯한 240여개 국내 우수 중소기업이 참가했다. 부스별로 10~16건의 상담이 이뤄질 정도로 활기를 띠었다. 박종범 월드옥타 회장은 “벌써 계약이 체결된 곳도 있다고 들었다”고 했다.
강서구는 지난해 서울 기초자치단체로는 처음으로 엑스포를 유치했다. 2024년 개관한 코엑스마곡, 머큐어호텔 같은 인프라가 기반이 됐다. 행사장인 코엑스마곡은 전시 면적 7452㎡ 규모의 마이스(MICE) 시설로 최대 2200명을 수용할 수 있는 르웨스트홀 등을 갖추고 있다. 지하철 5·9호선, 공항철도가 연결돼 접근성도 좋다.
진 구청장은 “강서구가 이런 인프라를 갖추고 있다는 걸 많이 알려주고 싶다는 생각에서 출발한 이 대회가 성공적으로 진행되는 걸 보면서 그 생각이 맞았다는 생각이 든다”며 “규모 있는 엑스포를 개최할 수 있는 역량과 인프라가 갖춰졌다는 확신을 갖고 준비했다”고 말했다.
한편 주최측은 전시·수출상담회 외에도 다양한 볼거리들을 마련했다. 행사장 한편에서는 강서미술협회 소속 작가 등이 참여하는 아트페어도 열리며, 전시장 로비에는 강서구의 과거·현재·미래를 보여주는 미디어 홍보관도 마련됐다.
글로벌 인공지능(AI) 스타트업 경진대회도 열렸다. 사전 서류 심사와 온라인 준결승을 거쳐 선발된 AI 기반 스타트업 24개사가 참가하며, 우수 기업 2개팀은 폐회식에서 상을 받는다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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