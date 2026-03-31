사회적경제 ‘집중성장’으로 재편… 서울시 사회적경제지원센터, 지원 전략 공개

150여 명 참여 사업설명회 개최, 성장·판로·경영 3대 축 강화

사회적 가치와 경제 성과 동시 추구, 지속가능 생태계 구축 본격화

서울시가 위탁 운영하는 서울특별시 사회적경제지원센터가 지난 26일 서울 구로구 센터 상생라운지에서 ‘2026 사업설명회’를 열고, 사회적경제 기업 지원 방향을 설명하고 있다. 서울특별시 사회적경제지원센터 제공.

서울시가 위탁 운영하는 서울특별시 사회적경제지원센터는 지난 26일 구로구 센터 상생라운지에서 ‘2026 사업설명회’를 열고, 사회적경제 기업 및 유관기관 관계자 150여 명과 함께 올해 지원 방향을 공유했다고 31일 밝혔다.



이번 설명회는 ‘성장의 기록, 함께 만든 내일’을 슬로건으로, 기존 ‘공유·성장·연결’에서 ‘집중성장(Focused Growth)’과 ‘개척정신(Pioneering Spirit)’으로 정책 방향을 전환한 것이 핵심이다. 선택과 집중을 통해 실질적인 성과를 높이고 새로운 시장을 적극 개척하겠다는 취지다.



센터는 올해 사업을 ▲성장지원 ▲판로지원 ▲경영지원의 세 축으로 추진한다. 성장지원 분야에서는 기업 육성과 SVI 교육, 리더스 과정, 사회성과 인센티브(SPC) 등을 강화한다. 판로지원은 ESG 기획전, 온라인·오프라인 판매전 등 다양한 유통 채널 확대에 초점을 맞췄다. 경영지원은 SNS 기반 콘텐츠와 홍보를 통해 시민과의 접점을 넓히는 데 집중한다.



장능인 센터장은 “사회적 가치와 경제적 성과를 함께 달성할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울시가 위탁 운영하는 서울특별시 사회적경제지원센터는 지난 26일 구로구 센터 상생라운지에서 ‘2026 사업설명회’를 열고, 사회적경제 기업 및 유관기관 관계자 150여 명과 함께 올해 지원 방향을 공유했다고 31일 밝혔다.이번 설명회는 ‘성장의 기록, 함께 만든 내일’을 슬로건으로, 기존 ‘공유·성장·연결’에서 ‘집중성장(Focused Growth)’과 ‘개척정신(Pioneering Spirit)’으로 정책 방향을 전환한 것이 핵심이다. 선택과 집중을 통해 실질적인 성과를 높이고 새로운 시장을 적극 개척하겠다는 취지다.센터는 올해 사업을 ▲성장지원 ▲판로지원 ▲경영지원의 세 축으로 추진한다. 성장지원 분야에서는 기업 육성과 SVI 교육, 리더스 과정, 사회성과 인센티브(SPC) 등을 강화한다. 판로지원은 ESG 기획전, 온라인·오프라인 판매전 등 다양한 유통 채널 확대에 초점을 맞췄다. 경영지원은 SNS 기반 콘텐츠와 홍보를 통해 시민과의 접점을 넓히는 데 집중한다.장능인 센터장은 “사회적 가치와 경제적 성과를 함께 달성할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지