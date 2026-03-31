관광·농업 결합 ‘포천형 평화경제특구’ 구상 본격화

그동안 쌓아온 준비를 바탕으로 정부의 최종 지정까지 이어가겠다”고 강조했다.

경기 포천시가 경기도 평화경제특구 후보지로 선정되며, 정부의 최종 지정을 향한 본격적인 준비에 나섰다.이번 후보지 선정은 포천형 평화경제특구 모델의 경쟁력과 실행 가능성을 경기도 단계에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 포천시는 관광과 농업을 결합한 복합형 특구 구상을 더욱 정교하게 다듬어 정부 심사에서 실현 가능성과 국가적 파급력을 입증할 계획이다.포천시는 이번 공모를 위해 정책연구, 평화발전 포럼, 관계기관 협의, 전문기관 자문, 연구용역, 시민설명회 등 단계적 준비를 수행하며 실행 기반을 다져왔다. 또한 전담 TF팀을 신설해 후보지 신청부터 후속 절차까지 체계적으로 추진할 행정 기반도 마련했다.핵심 전략은 관광과 농업이 결합된 복합형 평화경제특구다. 대상지는 관인면 일대로, 한탄강 세계지질공원, DMZ 생태자원, 수도권 접근성, 넓은 농지, 낮은 토지가격, 물류 여건 등이 강점이다. 관광, 스마트농업, 농산물 가공, 물류·유통, 연구·지원 기능이 유기적으로 연결돼 체류·소비·생산·유통이 선순환하는 지역경제 모델을 구축한다는 목표다.포천은 연천·철원과 맞닿아 있어 한탄강 권역을 기반으로 접경지역 연계 및 상생 모델 구축이 가능하다. 시는 관광·체류형 관광, 농업 연계 산업, 기반시설 연계 등 분야에서 시너지를 높이고, 광역 모델로 특구 기능을 강화할 계획이다.정부 최종 지정을 목표로, 포천시는 투자유치 가능성, 기반시설 확보, 경제성, 법정 계획 정합성, 주민 수용성 등 심사 요소를 꼼꼼히 보완하고, 지속가능한 특구 모델임을 강조할 예정이다.포천시 관계자는 “포천형 평화경제특구는 단순 개발계획을 넘어 접경지역 자원을 국가 차원의 미래 전략과 연결하는 장기 구상”이라며 “포천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지