“입원 중 사직서 제출?”…교사 사망 유치원, 경찰 조사 받는다
경기 부천의 한 사립 유치원 교사가 독감에 걸린 상태에서 근무를 이어가다 사망한 사건과 관련해, 교육당국이 해당 교사의 사직 처리 경위를 두고 경찰에 수사를 의뢰했다.
31일 교사 유족 등에 따르면 부천교육지원청은 최근 원미경찰서에 해당 사립 유치원에 대한 수사를 의뢰했다. 유족은 다음 달 1일 참고인 조사를 받을 예정이다.
교육지원청은 사망한 교사 A씨가 병원에 입원해 있던 중 사직서가 작성된 경위를 확인하기 위해 감사를 진행하던 중 사문서 위조 등의 의혹이 있다고 보고 경찰에 수사를 요청한 것으로 파악됐다.
유치원 측은 A씨가 숨지기 나흘 전인 지난달 10일 교육지원청에 사직 처리를 요청했고, 사직일은 지난달 12일자로 처리됐다.
유족 등에 따르면 당시 유치원 측에서 작성한 A씨의 사직서엔 병원에 입원 중이던 A씨의 서명이 작성돼 있었다.
고인이 사망한 이후 유족의 시위 등으로 사안이 불거지자 유치원 측은 유족 측에 연락해 사직서 작성 경위 등에 대해 사과했다고 한다.
경찰은 유족 조사를 마치는대로 유치원 관계자도 불러 사실관계를 확인할 방침이다.
앞서 A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 이후에도 사흘간 출근했으며 이후 발열과 구토 증상이 악화해 같은 달 30일 오후 조퇴했다.
독감 판정 이후 A씨는 체온이 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다.
A씨는 가족과 지인들에게 “목에서 피가 난다” “숨쉬기가 너무 불편해. 흉통이 아파. 기침이 계속 나와”라고 말하는 등 고통을 지속적으로 호소한 것으로 전해졌다.
결국 지난 1월 31일 의식불명에 빠진 A씨는 병원 중환자실에서 치료를 받다가 지난달 14일 사망했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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