인천대, 외국인 유학생 지원 ‘글로벌 라운지’ 2곳 개소
인천대학교는 지난 30일 외국인 유학생의 안정적인 정착과 교류 활성화를 지원하기 위한 ‘글로벌 라운지’ 2곳의 문을 열었다고 31일 밝혔다.
글로벌 라운지 전망타워 1층 ‘Global UNI Land’와 1호관 1층 국제지원과 인근에 자리한 ‘Global UNI Lounge’는 인천시 i-RISE 사업과 대학혁신지원사업을 기반으로 구축됐다. 기존 유휴공간을 재구성해 공간 효율성과 접근성을 동시에 확보했을 뿐 아니라 실질적인 정주지원 인프라도 갖췄다.
글로벌 라운지는 비자·출입국, 건강보험, 통신, 금융 등 초기 정착에 필요한 행정 서비스를 통합 제공하는 원스톱 플랫폼으로 운영된다. 또 다국어 상담 및 안내 체계를 통해 유학생의 생활 적응을 지원하고 문화·언어 교류 프로그램을 통해 유학생과 내국인 학생 간 상호 이해 및 교류를 촉진하는 허브 기능을 맡는다.
이와 함께 멘토링 및 비교과 프로그램을 운영해 학업 적응을 지원하고, RISE사업단을 중심으로 지방자치단체 및 관계기관과의 협력을 강화해 취·창업을 연계할 예정이다.
홍진배 국제대외협력처장은 “글로벌 라운지는 유학생의 성공적인 정착과 성장을 지원하는 핵심 거점”이라며 “앞으로도 지역과 연계한 글로벌 인재 양성 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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