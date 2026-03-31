인천대, 외국인 유학생 지원 ‘글로벌 라운지’ 2곳 개소

글로벌 라운지 오픈식. 인천대 제공

글로벌 라운지 전망타워 1층 ‘Global UNI Land’와 1호관 1층 국제지원과 인근에 자리한 ‘Global UNI Lounge’는 인천시 i-RISE 사업과 대학혁신지원사업을 기반으로 구축됐다. 기존 유휴공간을 재구성해 공간 효율성과 접근성을 동시에 확보했을 뿐

아니라 실질적인 정주지원 인프라도 갖췄다.

글로벌 라운지는 비자·출입국, 건강보험, 통신, 금융 등 초기 정착에 필요한 행정 서비스를 통합 제공하는 원스톱 플랫폼으로 운영된다. 또 다국어 상담 및 안내 체계를 통해 유학생의 생활 적응을 지원하고 문화·언어 교류 프로그램을 통해 유학생과 내국인 학생 간 상호 이해 및 교류를 촉진하는 허브 기능을 맡는다.

이와 함께 멘토링 및 비교과 프로그램을 운영해 학업 적응을 지원하고, RISE사업단을 중심으로 지방자치단체 및 관계기관과의 협력을 강화해 취·창업을 연계할 예정이다.

홍진배 국제대외협력처장은 “글로벌 라운지는 유학생의 성공적인 정착과 성장을 지원하는 핵심 거점”이라며 “앞으로도 지역과 연계한 글로벌 인재 양성 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.