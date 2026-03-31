시사 전체기사

인천 아파트서 60대 여성 숨진 채 발견…40대 아들 중상

입력:2026-03-31 17:18
공유하기
글자 크기 조정
국민일보DB

인천 한 아파트에서 60대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 현장에선 숨진 여성의 아들인 40대 남성도 크게 다친 상태로 함께 발견됐다.

31일 인천 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시58분쯤 서구 왕길동 아파트에서 “현관문 밖으로 피가 흘러나와 있다”는 112 신고가 접수됐다.

경찰과 소방당국은 현장에 출동해 현관문을 강제 개방한 뒤 숨져있는 60대 여성 A씨를 발견했다. 또 A씨와 함께 있던 40대 아들 B씨가 손과 목 부위 등을 크게 다친 상태로 함께 발견돼 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 B씨가 범행 후 자해했을 가능성을 열어두고 국립과학수사연구원에 A씨 시신 부검을 의뢰하는 등 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
459
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지도부 대거 사망, 이란 ‘권력 진공’ 상태… 미국과 협상에도 영향
대구 신천 캐리어 속 시신 50대 여성으로 확인
[속보] 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과
오세훈 “정부 규제로 전세 급감…공공주택 13만가구 공급, 금융지원 확대”
[단독] 종로 금은방서 직원이 금→도금 바꿔치기로 10억 횡령 정황
“값싼 식당이 한눈에”…30대 청년이 만든 ‘거지맵’을 아시나요
[속보] 환율 장중 1530원 넘어…금융위기 이후 처음
백종원 “억지 민원과 고발로 잃어버린 1년 보냈다”
국민일보 신문구독