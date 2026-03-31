‘험지·여성’ 이중 장벽 깬다…제윤경 전 의원, 하동군수 출사표 [인터뷰]
더불어민주당 전직 국회의원이 ‘보수 텃밭’ 경남 하동에서 최초로 군수에 도전한다. 보수 색채가 강한 하동에서 ‘여성’이라는 이중의 장벽을 안고 천장 깨기에 나선 주인공은 제윤경 전 의원이다. 하동군수 선거에 여성 후보가 출사표를 던진 것은 여야를 통틀어 이번이 처음이다.
민주당 하동군수 후보로 단수 공천을 받은 제 후보는 지난 30일 국민일보 본사에서 만나 “지난 총선은 군수 출마를 위한 전초전이었다”며 “중앙정치 경험을 기반으로 청와대와 국회, 정부를 잇는 강력한 네트워크를 가진 인물이 하동에 필요하다는 공감대가 합리적 보수층에서도 서서히 번지고 있다”고 밝혔다. 하동 지역 산업단지 개발 실패를 풍자한 정치소설 ‘세 번 속은 땅’ 출판 기념회에는 우원식 국회의장이, 선거 캠프 개소식에는 김경수 전 경남지사가 참석해 제 후보에게 힘을 보태면서 그의 중앙정치 인맥이 회자되기도 했다.
그는 하동에서의 정치적 도전을 단순한 정당 간 경쟁이 아니라 풀뿌리 정치 근간을 흔드는 실험으로 규정했다. 제 후보는 “경상도의 군 단위는 오랜 기간 특정 세력이 자원을 독식하는 구조가 굳어졌고 주민들은 그 틀에서 벗어나면 불이익을 받을 수 있다는 두려움이 있다”며 “그 균열을 한 번 내야 다음부터는 군수 선거에서 정당이 아니라 능력과 비전을 보고 선택하게 된다”고 말했다.
인접한 남해군 사례를 근거로 들었다. 그는 “남해는 민주당 정당 지지율이 하동보다 낮지만 군수를 지낸 김두관 전 의원을 시작으로 ‘군수가 잘하면 지역이 바뀐다’는 경험을 축적하면서 민주당 군수가 재선에 성공했다”며 “임금님 놀이나 하면서 골목대장 노릇 하는 군수가 아니라 ‘군수는 정당을 떠나 유능하고 실력 있는 사람을 뽑아야 한다’는 인식을 가질 수 있도록 하동에 균열을 제대로 내고 싶다”고 강조했다. “평생 보수당만 찍었지만 제 후보는 하동군을 바꿀 마지막 기회인 것 같다”며 그동안 국민의힘 소속 군수 선거를 도왔던 인물이 이번에는 제 후보 캠프 선거대책본부장으로 합류한 것도 동네에서는 극히 이례적인 일이다.
제 후보는 농어촌기본소득 정책을 두고 남해와 하동의 격차를 비교했다. 남해군은 시범 지역으로 선정돼 올해 2월부터 군민에게 월 15만원씩 지역화폐를 지급하고 있다. 제 후보는 “이 정책이 지역 내 소비를 촉진하면서 상권을 살리고 소규모 창업 열기 효과를 내고 있다”며 “단기간에 인구가 늘어나 하동과 인구가 역전되는 결과로 이어졌다”고 설명했다. 그는 “하동도 인구소멸 지역 등 신청 요건을 충분히 갖추고 있음에도 지방자치단체 판단 부족으로 기회를 놓치고 있다”며 “농어촌기본소득을 반드시 다시 추진해 인근 시로 빠져나간 청년층 유턴을 유도하겠다”고 밝혔다.
핵심 공약은 20여년간 방치된 ‘유령 산업단지’ 정상화다. 갈사만 등 약 200만평 규모 부지는 조선 산업단지 개발이 무산되며 사실상 멈춰선 상태다. 제 후보는 이를 재생에너지 특구로 전환해 태양광·풍력 기반 전력 생산기지로 만들고 데이터센터 유치까지 연계하는 방안을 구상 중이다. 그는 “이재명 대통령이 강조하듯이 전기 생산능력이 국가 경쟁력을 좌우하는 시대”라며 “‘지산지소’(지역에서 생산한 것을 그 지역에서 소비한다) 개념 아래 전력을 자체 생산하는 지역으로 탈바꿈하면 기업 유치와 일자리 창출이 동시에 가능하다”고 말했다. 이어 “데이터센터용 전력을 충당하고도 남는 전력은 인근 포스코 광양제철소 등에 공급하는 모델도 계획 중”이라고 덧붙였다.
주민 소득과 직결되는 ‘햇빛연금’ ‘바람연금’ 모델도 도입을 검토하고 있다. 마을 단위 태양광·풍력 발전을 통해 안정적인 수익을 창출하고 이를 주민에게 배분하는 방식이다. 제 후보는 “1㎿ 규모 발전만으로도 마을에 월 1000만원 수준의 순소득이 발생하고 이를 복지 재원과 공동체 기금으로 활용할 수 있다”고 설명했다.
관광·문화 분야에서는 하동의 자연환경과 예술 자산을 결합한 전략을 내놨다. 지리산, 섬진강, 남해를 모두 품은 입지에도 불구하고 관광 자원이 제대로 활용되지 못하고 있다는 판단에서다. 그는 “하동에는 1000여개에 달하는 예술 동호회와 귀촌 예술인이 있다”며 “군립예술대학 설립을 통해 교육과 창작, 관광을 결합한 예술 도시로 만들겠다”고 밝혔다.
섬진강 유역청 하동 유치, 광역 고속열차 하동역 신설 등 중앙정치와 연계한 대형 인프라 공약도 제시했다. 제 후보는 “김해에서 하동까지 30분 생활권을 구축하고 남부내륙철도와 연계해 접근성을 획기적으로 개선하겠다”고 말했다.
그는 “하동은 인구 4만명에 세입결산액이 1조원에 달하고 잉여금만 3000억원이 넘는 재정 여력을 갖고 있다”면서도 “도시가스, 상하수도, 대중교통 등 기본 인프라는 여전히 20세기 수준에 머물러 있다”고 지적했다. 이어 “재정이 부족한 것이 아니라 행정이 적극적으로 쓰지 않는 문제”라며 “버스 완전 공영제 도입과 생활 인프라 확충으로 주민 체감도를 끌어올리겠다”고 밝혔다.
제 후보는 22대 총선에서 낙선했지만 고향인 하동에서는 37.25%의 비교적 높은 득표율을 기록했다. 그는 “하동에는 여성 이장과 면장이 늘고 있는데 주민 만족도가 높다. 선례를 만들어줘 고맙다”면서 “현장에서 만나는 어르신 사이에서도 ‘여성이 더 청렴하고 꼼꼼하다’는 인식이 퍼지고 있다”고 말했다. 제 후보는 “군수는 다음 정치로 가는 자리가 아니라 마지막 자리”라며 “하동에서 성과를 내고 그 자리에서 은퇴하는 것이 목표”라고 강조했다. 이어 “국회의원 출신 군수가 무엇을 할 수 있는지 보여주겠다”고 강조했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사