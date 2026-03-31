‘험지·여성’ 이중 장벽 깬다…제윤경 전 의원, 하동군수 출사표 [인터뷰]

제윤경 더불어민주당 하동군수 후보가 30일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 김지훈 기자

“임금님 놀이나 하면서 골목대장 노릇 하는 군수가 아니라 ‘군수는 정당을 떠나 유능하고 실력 있는 사람을 뽑아야 한다’는 인식을 가질 수 있도록 하동에 균열을 제대로 내고 싶다”고 강조했다.

제윤경 더불어민주당 하동군수 후보가 30일 국민일보 본사에서 인터뷰를 하고 있다. 김지훈 기자

그는 “하동에는 여성 이장과 면장이 늘고 있는데 주민 만족도가 높다. 선례를 만들어줘 고맙다”면서 “

현장에서 만나는 어르신 사이에서도 ‘여성이 더 청렴하고 꼼꼼하다’는 인식이 퍼지고 있다”고 말했다.