대구 신천 캐리어 속 시신 50대 여성으로 확인
대구 도심 하천에서 발견된 캐리어(여행용 가방) 속 시신이 50대 여성인 것으로 확인됐다.
31일 대구 북부경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 북구 칠성동 신천 잠수교 아래에서 캐리어가 떠다닌다는 신고가 접수됐고 현장에 출동한 경찰이 가방을 수거해 확인한 결과 안에서 여성으로 추정되는 시신이 발견됐다.
경찰은 신분증 등 소지품이 발견되지 않자 시신에서 지문과 DNA 등을 채취해 국립과학수사연구원에 보냈고 50대 한국 여성인 것을 확인했다. 경찰은 변사자의 사망 전 최종 위치를 확인하고 CCTV 영상 등을 분석해 동선을 파악할 계획이다.
경찰조사 결과 이날 발견된 시신 외관에서는 흉기 등을 이용한 타살 흔적이 발견되지 않았다. 경찰은 일반적이지 않은 상황에서 시신이 발견된 점으로 볼 때 독극물 등으로 숨졌을 가능성도 열어 놓고 수사를 진행 중이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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