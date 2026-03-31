해외 K-브랜드 짝퉁… 국가가 대표해 차단한다

31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 K-브랜드 정부인증제도 도입 방안 관련 브리핑에 앞서 지식재산처 직원이 한국산 브랜드 제품의 정품(왼쪽)과 가품을 들어보이고 있다. 연합뉴스

B사는 중국에서 위조상품 침해 관련 손해배상청구 소송에서 승소한 뒤 손해배상액으로 4700만원을 받았다. 현지 변호사 비용 6000만원의 80%에도 못미치는 액수였다.

직접 대응할 수 있게 된다.

지식재산처는 31일 국무회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘K-브랜드 정부인증 제도’를 도입한다고 발표했다.

정부가 K-브랜드 인증상표의 권리자로서

위조상품의 제작·유통을 차단한다.

제도가 시행되면 정부는 이르면 8월부터 주요 수출국 및 위조상품 유통 위험이 높은 수출국가 70곳에 K-브랜드 인증상표를 등록한다. 국내 기업은 자사 제품에 인증상표를 자율적으로 부착하고, 상표권 침해가 발생하면 정부가 현지 당국을 상대로 외교·통상 등 범정부적 수단을 동원해 대응에 나선다.

인증받은 K-브랜드 제품에는 한국조폐공사가 개발한 최신 정품인증 기술이 적용된다. 원산지·품질·생산방법 등이 포함된 ‘증명표장’ 안에 QR코드를 삽입해 제품에 부착하는 방식이다.

QR코드의 복제가 매우 쉬운 만큼 표장 안에는 위조가 불가능한 ‘AI워터마크’도 함께 삽입한다.

스캔된 QR코드에 AI워터마크가 없으면 위조상품이기에 모니터링을 통해 국내에서도 위조 여부를 실시간으로 파악할 수 있다. 증명표장의 가격은 제품 1개당 2~10원이며 중소·중견기업은 정부가 50%까지 금액을 지원한다.

위조상품 유통이 확인되면 외교부 법무부 산업통상부 중소벤처기업부 농림축산식품부 식품의약품안전처 관세청 등 관계부처가 현지 당국에 수사 및 단속, 세관 당국에 반출 정지 등을 요청하게 된다.