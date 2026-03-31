해외 K-브랜드 짝퉁… 국가가 대표해 차단한다
베트남에 화장품을 수출하는 A사는 현지 시장에서 자사의 위조상품을 발견했다. A사는 수사와 단속을 요청했지만 현지 수사당국의 비협조로 2년 동안 별다른 구제를 받지 못했다. 식품회사 B사는 중국에서 위조상품 침해 관련 손해배상청구 소송에서 승소한 뒤 손해배상액으로 4700만원을 받았다. 현지 변호사 비용 6000만원의 80%에도 못미치는 액수였다.
이처럼 기업이 개별적으로 대응했던 K-브랜드 위조상품 문제를 앞으로는 정부가 상표권자로서 직접 대응할 수 있게 된다.
지식재산처는 31일 국무회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘K-브랜드 정부인증 제도’를 도입한다고 발표했다. 정부가 K-브랜드 인증상표의 권리자로서 위조상품의 제작·유통을 차단한다.
제도가 시행되면 정부는 이르면 8월부터 주요 수출국 및 위조상품 유통 위험이 높은 수출국가 70곳에 K-브랜드 인증상표를 등록한다. 국내 기업은 자사 제품에 인증상표를 자율적으로 부착하고, 상표권 침해가 발생하면 정부가 현지 당국을 상대로 외교·통상 등 범정부적 수단을 동원해 대응에 나선다.
인증받은 K-브랜드 제품에는 한국조폐공사가 개발한 최신 정품인증 기술이 적용된다. 원산지·품질·생산방법 등이 포함된 ‘증명표장’ 안에 QR코드를 삽입해 제품에 부착하는 방식이다. 해외 소비자가 휴대전화 카메라로 제품을 스캔하면 진품여부를 즉시 확인할 수 있다.
QR코드의 복제가 매우 쉬운 만큼 표장 안에는 위조가 불가능한 ‘AI워터마크’도 함께 삽입한다. 스캔된 QR코드에 AI워터마크가 없으면 위조상품이기에 모니터링을 통해 국내에서도 위조 여부를 실시간으로 파악할 수 있다. 증명표장의 가격은 제품 1개당 2~10원이며 중소·중견기업은 정부가 50%까지 금액을 지원한다.
위조상품 유통이 확인되면 외교부 법무부 산업통상부 중소벤처기업부 농림축산식품부 식품의약품안전처 관세청 등 관계부처가 현지 당국에 수사 및 단속, 세관 당국에 반출 정지 등을 요청하게 된다.
수출기업은 위조상품 대응에 필요한 시간과 비용 부담을 크게 줄일 수 있고, 해외 소비자는 K-브랜드 정품을 안심하고 구매할 수 있게 된다. 특히 위조상품 유통 현황을 실시간으로 파악할 수 있어 보다 정밀하고 효과적인 단속이 가능해질 것으로 예상된다.
해외에서의 K-브랜드 위조상품 유통 피해는 심각한 수준으로 나타났다. 2024년 OECD 발표에 따르면 전세계 K-브랜드 위조상품의 연간 유통 규모는 약 11조원에 달한다. 분야별 위조상품 무역 규모는 가전제품·전자통신 제품 7조원, 자동차·오토바이 관련 제품 2조8000억원, 시계·보석류 4000억원, 의류·신발·가죽 및 관련 제품 3000억원, 향수·화장품 3000억원 등이다.
김용선 지식재산처장은 “기업이 홀로 감당해 온 해외 위조상품과의 싸움이 이제 정부도 함께 대응하는 체계로 바뀐다”며 “K-브랜드의 가치를 지키는 것은 곧 대한민국의 경쟁력을 지키는 일이다. K-브랜드 위조상품을 끝까지 추적하고 반드시 근절한다는 각오로 임하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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