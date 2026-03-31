동두천시, GTX-C 연장 대비 환승센터·문화공원 조성
동두천역 일대, 환승·녹지 결합…장기 마스터플랜 수립
경기 동두천시는 GTX-C 노선 연장을 대비해 동두천역 주변에 환승센터와 문화공원을 함께 조성한다.
동두천시는 GTX-C 노선 연장 계획에 따른 연계 교통망 확충과 시민 정주 여건 개선을 위해 ‘동두천역 일원 도시관리계획(도시계획시설)’을 31일 최종 결정(변경) 고시했다.
이번 계획은 동두천동 일원 약 1만1621㎡ 규모로, 교통 환승 편의와 시민 휴식 공간을 동시에 제공하기 위해 마련됐다. 당초 2025년 8월 약 2만5000㎡ 규모로 입안됐으나, 국방부와 한국철도공사 협의를 거쳐 현실적인 사업 추진이 가능하도록 규모가 조정됐다.
도시계획위원회는 시설 건립뿐 아니라 장기적인 역세권 개발을 위한 ‘종합 마스터플랜’ 수립을 조건으로 제시했다. 시는 이를 바탕으로 동두천역 주변을 체계적으로 개발하고, 교통과 녹지가 조화된 장기적 도시 발전 로드맵을 준비할 계획이다.
시 관계자는 “이번 도시계획시설 결정을 통해 GTX-C 연장에 맞춘 교통 체계를 강화하고, 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 환경을 마련했다”며 “앞으로도 동두천역 일대의 장기적인 마스터플랜을 차질 없이 준비해 역동적인 도시 발전을 이끌어 나가겠다”고 말했다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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