동두천역 일대, 환승·녹지 결합…장기 마스터플랜 수립

동두천시 GTX-C 연장 대비 ‘환승센터‧문화공원’ 조성. 동두천시 제공

동두천시는 GTX-C 노선 연장 계획에 따른 연계 교통망 확충과 시민 정주 여건 개선을 위해 ‘동두천역 일원 도시관리계획(도시계획시설)’을 31일 최종 결정(변경) 고시했다.

국방부와 한국철도공사 협의를 거쳐 현실적인 사업 추진이 가능하도록 규모가 조정됐다.

“앞으로도 동두천역 일대의 장기적인 마스터플랜을 차질 없이 준비해 역동적인 도시 발전을 이끌어 나가겠다”고 말했다.